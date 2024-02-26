Димаш Кудайберген презентует новый клип в Стамбуле

Культура, Lifestyle, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Сегодня в 15.30 часов по времени Астаны (12:30 по времени Стамбула) состоится премьера нового музыкального видео на песню When I've got you, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный певец, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген написал пост о выходе нового музыкального видео в соцсетях. Подписчиков заинтриговали впечатляющие кадры трейлера на новую композицию.

— «Мы готовы! Очень интересный сюжет! Кто кого переманит на свою сторону?», «Страшная, но в то же время красивая история», «Все Dears замерли в ожидании. Все ясно, Димаш, я морально готова! Давай, не щади нас!», «Интригующе! Ждем шоу с нетерпением!», «Нас ждет потрясающий клип. А песня уже запала в душу», «В предвкушении чего-то необычного и феерического», «Ваш образ сногсшибательный, впрочем разве бывает иначе»,  — рассыпались в комплиментах фолловеры.   

Кроме того, в честь знаменательного события исполнитель подготовил для поклонников приятный сюрприз с розыгрышем билетов на предстоящий концерт в Турции.  

Посмотреть видеоклип можно будет  через несколько часов на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена.

 

#презентация #клип #Димаш #Стамбул

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