Димаш Кудайберген презентует новый клип в Стамбуле

Сегодня в 15.30 часов по времени Астаны (12:30 по времени Стамбула) состоится премьера нового музыкального видео на песню When I've got you, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный певец, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген написал пост о выходе нового музыкального видео в соцсетях. Подписчиков заинтриговали впечатляющие кадры трейлера на новую композицию.

— «Мы готовы! Очень интересный сюжет! Кто кого переманит на свою сторону?», «Страшная, но в то же время красивая история», «Все Dears замерли в ожидании. Все ясно, Димаш, я морально готова! Давай, не щади нас!», «Интригующе! Ждем шоу с нетерпением!», «Нас ждет потрясающий клип. А песня уже запала в душу», «В предвкушении чего-то необычного и феерического», «Ваш образ сногсшибательный, впрочем разве бывает иначе», — рассыпались в комплиментах фолловеры.

Кроме того, в честь знаменательного события исполнитель подготовил для поклонников приятный сюрприз с розыгрышем билетов на предстоящий концерт в Турции.

Посмотреть видеоклип можно будет через несколько часов на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена.