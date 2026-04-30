В Нью-Йорке открыли первое казино

Айман Аманжолова
корреспондент

С 2011 года развлекательный Resorts World, расположенный рядом с ипподромом Aqueduct в Квинсе, работал как зал только с электронными автоматами

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В новом расширенном комплексе представлено более 240 игровых столов. Среди доступных игр — блэкджек, крэпс, баккара и рулетка. В комплексе также открыли 2,5 тыс. игровых автоматов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Инвестиции в проект составили $5,5 млрд. Проектом управляет малазийская компания Genting Group. К концу текущего года компания намерена запустить еще больше игровых столов и игровых автоматов. В планах также строительство отеля, ресторанов, развлекательного центра на 7 тыс. мест и 5 га новых общественных зеленых зон на территории площадью 30 га.

Десятилетиями власти оказывали сопротивление открытию полноценных казино и не выдавали соответствующих лицензий. Однако в прошлом году строительство трех новых казино в районе Нью-Йорка было одобрено. Ожидается, что к 2036 году казино принесут городу около $7 млрд налоговых поступлений, создадут тысячи рабочих мест для членов профсоюзов и будут способствовать развитию туризма.

 

