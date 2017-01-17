Дипломатия чистой энергии

«Энергия будущего» – так называется ежегодный Всемирный саммит, который уже традиционно проходит в январе в Объединенных Арабских Эмиратах. И что характерно, местом проведения глобального форума выбран город Абу-Даби, представляющий богатейший регион, в котором сконцентрированы 90% всех неф­тяных запасов страны. Это яркий пример конструирования будущего. Здесь всерьез задумываются о том, что будет, когда придет конец нефтяной эпохе.Церемония открытия саммита прошла в Национальном выставочном центре Абу-Даби с участием глав иностранных государств и правительств, ведущих политиков, руководителей международных организаций и представителей бизнес-элиты. И что характерно, на открытии первым выступил наш Президент. Ведь и Казахстан в нынешнем году поднимает тему энергии будущего на Международной выставке «ЭКСПО-2017». Поэтому нам есть что сказать, учитывая важные инициативы Главы государства в области уcтойчивого развития и «зеленого роста».Как подчеркнул Нурсултан ­Назарбаев, саммит в Абу-Даби стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в энергетике и энергоэффективности.– Эксперты уже называют его «дипломатией чистой энергии». Это особенно важно в условиях функционирования кардинально нового Парижского соглашения о климате, – сказал Президент.В этом контексте Глава государства обратил внимание, что в 2015 году инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность впервые сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор. И это важно. В современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом». Миру нужен сценарий обеспечения безо­пасного энергоэкологического состояния планеты.Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений, которые определят дальнейший вектор энергетической отрасли, отметив при этом, что политика в этой сфере остается разнонаправленной.– В некоторых богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетичес­кой политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны, – привел примеры Президент.Глава государства выразил на­дежду на то, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических нацио­нальных политик, извлечению преимуществ из новых источников энергии.– Раньше их могли себе позволить лишь развитые страны. Они же и обеспечили накопление знаний и технического опыта в новых энерготехнологиях. Сейчас самое время развивающимся странам подключиться к данному процессу, – призвал Нурсултан Назарбаев.Президент в ходе выступления отметил высокую степень влияния энергетических трендов на транспорт. На выставке, сопровож­дающей саммит, к слову, можно было увидеть новейшие образцы гибридных авто и техники, работающей на альтернативных видах топлива.– Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт, – сказал Глава государства, проинформировав участников, что и наша страна в прошлом году начала собственное производство электромобилей. Более того, оно будет расширено, вплоть до выпуска электробусов.Нурсултан Назарбаев отметил деятельность Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, которое сумело объединить большую часть стран, а также указал на важную роль «зеленых» финансов в развитии чистых источников энергии.– Рынок «зеленых» облигаций взлетел в последние годы, достигнув отметки 70 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем три года назад. Такие ценные бумаги могут принести большой синергетический эффект в возобновляемой энергетике, – сказал Президент.Отдельно Глава государства кос­нулся других важных вопросов, включая современные вызовы. В частности, по мнению ­Нурсултана Назарбаева, продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды должно быть подкреплено отказом от военных ядерных программ. В то же время отмечалась важность мирного атома. Президент напомнил о принятом в 2015 году решении МАГАТЭ касательно создания на территории нашей страны Банка низкообогащенного ядерного топлива.– Он предназначен для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Сегодня также активно изучается использование тория как альтернативы урану. В связи с этим эффективность атомной отрасли может быть значительно повышена, – отметил казахстанский Лидер.Кроме того, Глава государства напомнил, что в нынешнем году столица нашей страны примет Международную выставку ­«ЭКСПО-2017», после проведения которой на базе ее инфраструктуры будет размещен Международный финансовый центр «Астана». В его работе будет активно использоваться опыт ОАЭ.На базе объектов выставки предложено также создать Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Совместная деятельность МФЦА и Центра по развитию «зеленых» технологий должна дать толчок развитию «зеленых» облигаций и исламских финансов в регионе.Завершая выступление, Президент отметил, что инициативы в области продвижения чистой энергетики являются хорошей платформой для сотрудничества.– Саммит должен дать старт новым формам взаимодействия стран и бизнеса в этой сфере, – заключил Нурсултан Назарбаев, пожелав всем участникам плодо­творных дискуссий и выработки полезных рекомендаций по обсуждаемым вопросам, а также поздравив принимающую сторону с 45-летием образования Объединенных Арабских Эмиратов.Еще одна важная особенность глобального форума – вручение международной премии в области энергии будущего Zyed Future Energy Prize.Награда учреждена в 2008 году, когда, собственно, и прошел первый саммит, и с тех пор ежегодно присуждается по 5 номинациям. Ее вручает, как правило, один из участвующих в саммите зарубежных лидеров, в присутствии руководства ОАЭ. В нынешнем году чести вручить приз победителю был удостоен Нурсултан Назарбаев.По завершении торжественной церемонии Глава государства осмотрел павильон ЭКСПО-2017 на выставке, прошедшей в рамках диалоговой площадки. В нем можно было увидеть в интерактивном режиме удивительную природу Казахстана, концепцию предстоящей выставки и многое другое.Наша экспозиция, кстати говоря, пользовалась большой популярностью, так как именно в Астане тема «Энергия будущего» получит яркое воплощение.Будет иметь продолжение и сотрудничество Казахстана с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Президент встретился с генеральным директором этой авторитетной структуры Аднаном Амином. В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества. Глава государства подчеркнул интегрирующую роль агентства, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики. Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнерских отношений.Какие это отношения? Если говорить о двустороннем формате, Аднан Амин ранее уже подтвердил участие в ЭКСПО-2017. На площадке выставки планируется министерская встреча IRENA по устойчивой энергетике. Речь идет также о стажировках казахстанских специалистов в секретариате агентства и экспертно-аналитическом взаимодействии. Если же говорить о сотрудничестве в рамках Центральной Азии, здесь планируется использовать опыт IRENA, полученный в Африке. Он говорит в пользу того, что развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) легче в региональном масштабе, нежели в отдельно взятой стране. Взаимодействие на региональном уровне позволяет получить все выгоды от их внедрения, а также открывает возможности решения накопившихся энерго-экологических проблем, что очень актуально для нашего региона.Впрочем полноправными членами IRENA являются пока только Казахстан и Таджикистан. Кыргызстан и Узбекистан в настоящее время проходят процесс ратификации. Туркменистан не вступал в организацию. Всего же устав структуры подписали более 140 государств со всех континентов.Финансовый аспектЕсли говорить об ЭКСПО-2017, то Президент не раз подчеркивал необходимость эффективного использования пространства и инфраструктуры выставки после завершения глобального мероприятия.В частности, как уже упоминалось выше, на ее территории развернется Международный финансовый центр «Астана». И сегодня, когда идет процесс его создания, очень важно учесть опыт партнеров с точки зрения агломерации, регуляторной среды и привлечения профессиональных кадров. В этом плане перспективным видится сотрудничество со Свободной финансовой зоной Abu Dhabi Global Market.Глава государства ознакомился с деятельностью и перспективами развития этой международной финансовой зоны. В ходе посещения оставил запись в Книге почетных гостей.Как отметил председатель совета директоров Свободной финансовой зоны Ахмед Али Аль Сайех, визит Нурсултана Назарбаева – это большая честь.– Ваш Президент играет наиважнейшую роль в развитии двусторонних отношений между ОАЭ и Казахстаном. Его роль неоценима. Также хочу сказать, что мы сегодня подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана». Я думаю, что после его запуска наши взаимоотношения станут еще более крепкими, – отметил Ахмед Али Аль Сайех.Эмиратский финансист подчеркнул важность того, что на этапе становления МФЦА Казахстан изучает все плюсы и минусы, с которыми столкнулись в свое время в Абу-Даби. И советует обратить внимание на несколько ключевых факторов.– Для развития финансового центра важно обеспечить регуляторную среду, которая признается во всем мире. Казахстан, к слову, это делает первым на постсоветском пространстве. Важно также привлечь на работу лучшие кадры. Унификация законов и профессионализм сотрудников позволят обеспечить лучшую кооперацию. Ну и, конечно, очень важна клиентоориентированность. У нас, например, любая компания регистрируется за два дня, – подчеркнул председатель совета директоров Abu Dhabi Global Market.…В целом визит Президента в ОАЭ подтвердил намерение сторон продолжить более тесное сотрудничество, а площадка Всемирного саммита «Энергии будущего» позволила «сверить часы» по ключевым вопросам устойчивого развития. Казахстан четко обозначил свои приоритеты – это диверсификация экономики, развитие бизнеса, мирные инициативы Главы государства на глобальном уровне и поиск новых драйверов роста.