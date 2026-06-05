Дипломатия искусства

Культура
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Как в Астане соединились японская манга, среднеазиатские рецепты и классическая музыка

фото Игоря Бургандинова

Мосты над границами

В Национальном музее РК состоялось долгожданное событие – открытие выставки манги «Кухня Центральной Азии» всемирно известной японской художницы Каору Мори. Экспозиция, которая уже побывала в Ташкенте и Бишкеке, стала ярким финальным аккордом XVI Международного фестиваля искусств «Японская весна-2026», организованного фондом «Дегдар».

В этот вечер музейные залы наполнились не только графикой и музыкой, но и особой атмосферой культурного диалога. Здесь встретились дипломаты, художники, музыканты, преподаватели, студенты и поклонники японской культуры – люди, для которых искусство давно стало языком, не требующим перевода.

Открывая вечер, художественный руководитель фестиваля «Японская весна» заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев подчеркнул глубокий гуманитарный смысл проекта:

– Главная идея фестиваля не в том, чтобы просто познакомить слушателя и зрителя с этой далекой экзотической страной. Нам важно проложить мост между нашими культурами, найти взаи­мопонимание и общий язык.

Эту мысль продолжил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ииджима Ясумаса. По его словам, манга в Японии давно стала частью нацио­нальной идентичности и культурным явлением, объединяющим поколения – от школьников до премьер-министров. Дипломат напомнил, что сама выставка напрямую связана с развитием гуманитарных отношений между Японией и Центральной Азией.

– В 2004 году правительства Японии и пяти стран Центральной Азии объявили о начале диалога с целью развития всестороннего сотрудничества. В честь 10-летия этой политичес­кой инициативы Каору Мори при поддержке Министерства иностранных дел Японии соз­дала мангу «Кухня Центральной Азии». А ее героини стали маскотами всех мероприятий этого проекта, – отметил посол.

Господин Ииджима Ясумаса также выразил надежду, что благодаря таким проектам в ближайшем будущем на международном конкурсе манги, который отмечает свое 20-летие, обязательно по­явится победитель из Казахстана.

Музыкальная программа вечера стала настоящим украшением вернисажа. Подарком для ценителей высокого искусства стало выступление Камерного хора Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева под управлением заслуженного деятеля РК Гульмиры Куттыбадамовой. Коллектив продемонст­рировал удивительный культурный синтез, исполнив Two Japanese proverbs Гэри Кента Уолта и концептуальную композицию «АйнаLINE» Алиби Абдинурова.

Манты, плов и... графика

Сама экспозиция Каору Мори – явление уникальное. Автор культовых графических романов «Эмма» и «История невесты» давно влюблена в Центральную Азию. В поисках вдохновения и бытовых деталей она посещала Бишкек, Самарканд, Ташкент и Риштан.

В проекте «Кухня Центральной Азии» ее очаровательные герои­ни – девушки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана – знакомят свою японскую подругу с тонкостями национальной кухни. Процесс приготовления локальных блюд прорисован настолько детально, что страницы манги можно использовать как полноценную кулинарную книгу. Но главное – через гастрономию художница показывает общность семейных ценностей и традиций наших народов.

Для столичного арт-сообщества выставка стала не просто событием, но и послужила важным методическим материалом. Член Союза дизайнеров РК Калмен Сагыныш рассказал, что его особенно заинтересовала не только графическая техника, но и глубина сюжетной работы.

– Манга сегодня – это уже не просто развлекательный жанр. Это серьезное литературное и художественное направление. Через визуальные образы и раскрытие персонажей она вовлекает молодежь в чтение, помогает говорить об истории, культуре и человеческих переживаниях, – считает он.

Именно такие проекты, уверен Калмен Сагыныш, помогают разрушать стереотип о том, что современная молодежь не интересуется книгами. Он также отметил, что манга обладает уникальной психологической функцией: через понятные жизненные сюжеты она помогает подросткам находить ответы на сложные вопросы, о которых они порой стесняются поговорить с родителями.

Для Александры, которая уже успешно прошла предзащиту и завершает работу над своим творческим проектом, увидеть оригиналы графики мирового мастера – колоссальное вдохновение. Девушка рассказала, что ее дипломная работа напрямую связана с японской культурой и мифологией.

– Моя работа основана на романе Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот». Я интерпретирую его через собственный художественный стиль. Поэтому увидеть оригинальную графику Каору Мори, посмотреть, как автор выстраивает сюжет и работает с атмосферой, для меня очень важно. Это действительно вдохновляет перед финальной защитой, – говорит она.

Разговор о манге в этот вечер неожиданно вышел далеко за пределы аниме и комиксов. Гости обсуждали уже не только графику, но и то, как меняется само восприятие чтения у нового поколения. Для одних манга становится первым шагом к литературе, для других – способом говорить о сложных вещах через образ, эмоцию и визуальный ритм.

Выставка «Кухня Центральной Азии» наглядно доказывает: у подлинного искусства нет границ, а язык графики способен объеди­нять государства и поколения.

#выставка #Нацмузей #фестиваль #Японская весна #манга

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