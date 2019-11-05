Директор Северо-Казахстанского медколледжа осуждена за коррупционное преступление

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГП на ПХВ "Северо-Казахстанский медицинский колледж" М.Б. Ахметовой по подозрению в даче взятки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Она подозревается в даче взятки в сумме 50 тыс. тенге через посредника (фармацевта колледжа М.Т. Абдикаримовой) сотруднику ДЧС СКО за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности.
1 ноября этого года приговором Петропавловского городского суда М.Б. Ахметова признана виновной в даче взятки, М.Т. Абдикаримова – в посредничестве во взяточничестве. Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. тенге и 250 тыс. тенге соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.