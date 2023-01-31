Директора турагентства "Kausar Travel" арестовали в Алматы

Общество
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На его поиски потребовалось 5 суток. Задержание произошло на одной из съемных квартир.

Фото: Kazpravda.kz

Около 50 паломников стали жертвами мошенников, которые обещали им путевки в Мекку и Медину. Полиция не исключает, что потерпевших может быть больше, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в Енбекшинское районное управление полиции 26 января с заявлением по факту мошенничества обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что туристическая компания "Kausar Travel" обещала организовать им паломническую поездку в Саудовскую Аравию. Свою услугу они оценили в 1 млн тенге.

Однако, 13 января, в день вылета за границу, супруги не получили обещанных авиабилетов и визы на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение.

С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставших жертвами аферы этой туркомпании.

По данным полиции, в основном от действий мошенников пострадали жители Шымкента и Алматы.

Материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге.

Сразу в управлении полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество" и принялись разыскивать директора компании, который скрылся в неизвестном направлении. На его поиски потребовалось 5 суток.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского РУП установили, что мужчина скрывается в Алматы. Его вместе с коллегами из Медеуского РУП задержали на одной из съемных квартир.

Решением суда подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

 

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