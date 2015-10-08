Дирижер редкого дарования

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Владимир ПИЛИПЕНКО, заслуженный деятель РК, почетный работник образования РК
Прошло всего несколько месяцев с того майского дня, как закончился земной путь этого выдающегося музыканта и дирижера, народного артиста СССР, но его вклад в развитие инструментального и оркестрового исполнительского мастерства время стереть не властно.
Впервые я услышал оркестр в начале 50-х годов прошлого столетия в Алмаатинской филармонии. Поразило участие в концерте выдающейся кюйши Дины Нурпеисовой. Ее, в то время уже перешагнувшую столетний рубеж, водрузили на дирижерский подиум, и она исполнила несколько авторских кюев.
Зал очень тепло принимал ее выступление. Ведь легендарная Дина в свое время училась у другой легенды – народного композитора, великого Курмангазы и как бы стала той ниточкой, которая неразрывно связала далекое прошлое с настоящим.
Затем на сцене появился руководитель оркестра – дирижер Шамгон Кажгалиев. Во фраке, красиво причесанный. Весь его облик излучал тонкое обаяние, являя образец европейской культуры. В наше послевоенное время такой человек не мог не вызывать восторженного чувства.
Оркестр в тот день порадовал слушателей не только музыкой казахских народных композиторов, в том числе исполнением кюев Курмангазы «Сары-Арка» и «Балбраун», но также русской и зарубежной классики. Оркестр и его дирижер мгновенно захватили зал красочностью звучания, взрывным темпераментом, передавая ширь необъятных просторов казахской степи с неуемным полетом горячих скакунов. Таково было воздействие кюев Курмангазы.
С высоким академизмом оркестр исполнил классическую музыку: «Вальс-фантазию» и «Камаринскую» М. И. Глинки, о которой П. И. Чайковский сказал: «Как из желудя вырастает дуб, так из «Камаринской» Глинки вырос русский симфонизм». Прозвучали также танцы Дворжака и музыка Брамса. Все это было блес­тяще оркестровано преподавателем консерватории Шабельским.
Вызывали восхищение дирижерская манера и артис­тизм Кажгалиева, его уникальная способность влиять на оркестр, который отвечал ему очень тонким, проникновенным исполнением удивительной музыки. Ни в одной стране мира вы не найдете такого исполнения кюев Курмангазы, как это делал оркестр под управлением Ш. Кажгалиева. Он был первым, кто открыл эстетическую сущность кюев в оркестровом исполнении.
За более полувека работы в искусстве и образовании я десятки раз слушал выступление оркестра и всегда восхищался его высоким мастерством. Дирижер, казалось, был захвачен стремительным полетом вдохновения и всякий раз вносил в звучание нечто волнующее и захватывающее. Его элегантность, внутренняя собранность благоприятно сказывались на оркестрантах.
Кажгалиев был широко образованным человеком. Его слово перед началом выступ­ления оркестра поражало глубиной содержания, охватывая очень важные пласты истории создания того или иного произведения. Такое приобщение к музыковедческой культуре с благодарностью воспринималось слушателями, которые с нетерпением ждали каждой новой встречи с маэстро.
Незабываемыми для многих стали выступления в концертном зале «Шалқыма» в Караганде, где он одно время руководил оркестром им. Таттимбета.
Шамгон был не только увлечен инструментальной и оркестровой музыкой. Творческий потенциал Кажгалие­ва охватывал и другие жанры. Его привлекали и яркие хоровые сочинения. Например, кантата «Курские песни» Г. Свиридова, подготовленная им с капеллой Алма-Атинской филармонии, прозвучала не просто самобытно, а показала Кажгалиева как тонкого знатока стилис­тики русского фольклора.
Перед своим 75-летием, а это было в Караганде, он пришел ко мне в музыкальное училище и попросил подготовить с хором несколько номеров из кантаты «Курские песни» Г. Свиридова и всеми любимого «Свадебного хора» М. Тулебаева из оперы «Биржан и Сара». Я с радостью согласился. Тор­жество, посвященное юбилею дирижера, состоявшееся в театре им. К. Станиславского, получилось незабываемым.
Шамгон был не только талантливым человеком, но и исключительно добрым. Мне памятен эпизод, который произошел в 1953 году. После того как в стране был открыт «железный занавес» и творческие коллективы смогли выезжать за рубеж, оркестр им. Курмангазы отправился с гастролями в Монголию. Пробыли они там недели две. Вернувшись в Алма-Ату, Шамгон решил собрать друзей и провести в ресторане «Алма-Ата» торжественный ужин в честь успешного завершения гаст­ролей. «Хочу накормить вас, ребята!» – сказал он. А для нас в ту пору это было действительно актуально. Вечер прошел очень хорошо. Шамгон был необыкновенно добрым и щедрым. Мне этот вечер запомнился на всю жизнь.
Яркий дирижерский талант, высокая музыкальная культура, глубокое худо­жественное осознание исполнительских задач, удивительная способность настроить оркестр на одну волну с дирижером – все эти качества ставят его в один ряд с выдающимися музыкантами не только нашей страны.
Его высокохудожественное прочтение музыки казахских народных композиторов поднимает ее на уровень высокого академизма и становится тем высшим эталоном исполнительской культуры, который являет собой образец для последующих поколений.
А лучшим памятником этому выдающемуся музыканту могла бы стать школа высшего мастерства игры на казахских народных инструментах его имени, а также ежегодный конкурс молодых исполнителей. Данью его светлой памяти может стать и открытие в Алматы и Караганде бюстов и мемориальных досок.

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