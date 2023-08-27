Диван скинули на мужчину в Актау: пострадавший умер спустя восемь месяцев

Парализованный из-за падения мебели с шестого этажа в январе этого года мужчина скончался. О смерти сообщил его брат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: lada.kz

По словам родственника, о кончине своего брата он узнал 26 августа от медиков.

- Нам пришлось приглашать специалистов из Германии и России, потому что ни один врач из Казахстана не принял его из-за осложнений с пролежнями. Куда мы только не обращались, - говорит брат скончавшегося 39-летнего мужчины.

Брат считает, что виновного в данной трагедии «прикрывают». Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции.



Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело.



Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.

Позже в больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летний мужчина парализован. Пострадавшего мужчину прооперировали.



В мае этого года стало известно, что виновный так и не найден.