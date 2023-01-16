Мебель скинули на голову прохожему в Актау: мужчину парализовало

В городе Актау на прохожего сбросили мебель. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, его полностью парализовало, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: lada.kz

По словам брата пострадавшего, 12 января 39-летний мужчина шел мимо дома, когда внезапно на него упала мебель.

«Это произошло возле 41 дома в 11 микрорайоне. Мой брат проходил мимо дома, когда на него сверху обрушилась мебель. Его экстренно доставили в больницу», – сообщил горожанин.

Медики диагностировали у пострадавшего мужчины перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени, полную парализацию.

«Состояние пациента крайне тяжелое. Врачи не дают на ближайшее время прогнозов», – прокомментировали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В полиции сообщили, что начали уголовное дело.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по уголовной статье «Неосторожное причинение вреда здоровью». Проводится расследование», – отметили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.