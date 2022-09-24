Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК

23 сентября в Москве на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии обсудили и приняли решения по ряду важных для стран-участниц ЕАЭС вопросов. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Повестка заседания состояла из 60 вопросов, затрагивающих сферы государственных закупок, взаимной торговли, технического, таможенного и налогового регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля, промышленности, энергетики, а также международного сотрудничества.

Один из существенных вопросов, направленных на диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС, был поднят казахстанской стороной. Это принятие документов, необходимых для вступления в силу Соглашения о судоходстве. Данный документ был подписан в 2019 году в Алматы в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Позже Соглашение было ратифицировано в Казахстане, Армении, Кыргызстане и России. Соглашение о судоходстве имеет стратегическое значение для выхода казахстанского флота в открытое море.

Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом по Волго-Донскому судоходному каналу. Соглашение о судоходстве послужит стимулированию транзитного потенциала портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перевозке грузов по внутренним водным путям Российской Федерации до портов Черного и Средиземного морей, а также даст возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России.

«Развитие речного судоходства даст возможность диверсифицировать традиционные торговые пути, открывает новые возможности для казахстанского экспорта наряду с другими, традиционными видами транспорта», — отметил Серик Жумангарин, добавив, что реализация соглашения также позволит сократить сроки получения согласования прохождения по внутренним водным путям Российской Федерации с 6 месяцев до 10 дней.

Также министр торговли Казахстана предложил ускорить согласование нужных документов.

В рамках заседания Совета ЕЭК помимо других вопросов было принято решение продлить срок действия лимита беспошлинного ввоза товаров в размере 1000 евро, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 апреля 2023 года.

Стороны договорились провести очередное заседание 7 октября текущего года в режиме видеоконференции.