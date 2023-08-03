Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

В Астане за неделю сняли около 800 незаконных вывесок и рекламных баннеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Акимат района Нура совместно с КГУ «Астана-Жарнама» провел обход на предмет соблюдения закона о языках и устранения незаконной рекламы малым и средним бизнесом в 9 жилых комплексах («Кулагер», «Жагалау-3», «Кулагер-2», «Коркем Tower» и других). По итогам с 26 по 28 июля демонтированы 91 реклама и 30 вывесок.

Также выдано 36 уведомлений о демонтаже незаконной рекламы, вывесок в трех жилых комплексах (ЖК «Aru Qala», «Манхэттен») с алгоритмом по приведению в соответствие с дизайн-кодом.

В Сарыаркинском районе изъяли 382 незаконно вывешенные рекламы и вывески. А в Байконурском районе с начала года демонтировали около 300 объектов незаконной рекламы.

Всего же за неделю в столице удалили около 800 незаконно вывешенных баннеров и вывесок.

Отметим, что дизайн-код Астаны утвердили еще в декабре 2019 года, однако из-за пандемии работа была отложена.

4 апреля 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама».

Разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений.