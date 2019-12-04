​Для комфорта туристов

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Любовь Доброта, Туркестанская область

В рамках празднования Дня Первого Президента РК в Отрарском районе открылся Туристический центр, строительство которого велось в соответствии с установками программы «Рухани жаңғыру». Он расположен на территории Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

Визит-центр отвечает современным стандартам, принятым в турис­тической сфере, и станет первым помощником для путешественников, «пропагандис­том» богатого наследия Отрара как среди жителей страны, так и иностранцев.

Вице-министр культуры и спорта Елдос Рамазанов, выступая на торжественной церемонии открытия визит-центра, сообщил, что в его задачи входит и расширение культурно-просветительской дея­тельности Отрарского государственного археологического музея-заповедника, который призван связать историческую нау­ку, археологию, реставрацию, искусствоведение, этнографию, обеспечить сохранность и защиту культурно-исторического наследия.

На базе отрарского музея отныне будет функционировать служба коммуникаций, информации по культуре и развитию творческих инноваций.

На 1-м и 2-м этажах Турис­тического центра находится общежитие на 16 мест. Тем самым созданы условия для специалистов музея, археологов, которые будут вести раскопки на древней земле Отрара, чтобы найденные в ходе экспедиций артефакты передать в фонд музея.

Успехами и наработанным опытом в ходе исследования городища Отрар специалисты поделились на республиканской научно-практической конференции «Земля Отрара – успешный образец исследования ар­хеологических памятников Казахстана, их сохранности и использования». Участники встречи говорили о достижениях в археологической сфере, результатах реставрационных работ памятников Отрара, улучшении фонда музея, проблемах сохранности артефактов, расширении культурной инфраструктуры, пропаганде историко-культурных ценностей, систематизации научных исследований.

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