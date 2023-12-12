Для легкого дыхания

Данное заседание стало третьим в работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Спикер Сената сразу задал деловой тон. Казахстан на сегодня занимает низкую позицию в рейтинге ООН в области устойчивого развития – 66-ю строчку из 160. Страна входит в число 40 государств с наиболее загрязненным воздухом. По заключению экспертов Всемирного банка, ежегодно загрязнение воздуха становится причиной примерно 10 тыс. преждевременных смертей наших граждан. Ущерб экономике превышает 7 млрд долларов. Выбросы идут от предприятий теплоэнергетики, печек частного сектора, автотранспорта, промпредприятий.

В 2022 году, например, в Усть-Каменогорске было зафиксировано более 40 случаев превышения в атмосфере предельно допустимых концентраций по вредным веществам. Схожие проблемы в Актобе, Алматы, Атырау, Балхаше, Жезказгане, Караганде, Астане, Шымкенте, Темиртау. Казгидромет регулярно фиксирует превышение по взвешенным частицам, оксиду азота, серы, сероводороду. Примерно 40% выбросов от стацио­нарных источников, или 945 тыс. тонн, приходится на тепловые станции, 60% выбросов оксида серы и азота (1,2 млн тонн) также связаны с теплоэнергетикой плюс автотранспорт.

Для примера: в Восточном Казахстане функционируют 64 предприятия первой категории, в том числе 28 горнорудных и металлургических. За последние три года общий объем выбросов составил 110 тыс. тонн, включая 55 тыс. тонн от предприятий первой категории в Усть-Каменогорске.

– В 2021 году Парламентом принят новый Экологический кодекс, а Президентом утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, – отметил спикер Парламента. – Правительством актуализируется концепция по переходу к «зеленой» экономике. В то же время остается немало вопросов.

Как пояснил принявший участие в заседании министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, для достижения одной из ключевых Целей устойчивого развития – открытости, безопас­ности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов – в Экологическом кодексе предусмотрено обязательное внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов для объек­тов первой категории. Под это правило подпадают больше 90 предприятий-загрязнителей. На сегодня 22 из них уже установили указанные сис­темы, до конца года заработают еще 29 и в 2024-м – 40. Во второй половине 2024 года планируется внедрение национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК. Он позволит повысить уровень прозрачности деятельности предприятий, обеспечит объективность данных и своевременное реагирование.

– В Экологическом кодексе предус­мотрен переход на наилучшие доступные технологии, – пояснил министр. – Предприятиям дается срок 10 лет, и на этот период они освобождаются от платы за выбросы. Они могут эти средства направлять на модерни­зацию. Если таких прог­рамм нет, ставки за эмиссию с 2025 года будут увеличены в 2 раза, с 2028-го – в 4 раза, с 2031-го – в 8 раз.

У вице-спикера Мажилиса Альберта Рау данные планы вызвали замечания. По его словам, содержательная часть таких комплекс­ных экологических планов вызывает сомнения. В частности, при знакомстве с опытом россиян выяснилось, что практика наи­лучших технологий не всегда бывает успешной.

– Хотя бы по пятидесяти крупнейшим загрязнителям надо посмотреть содержательную часть, насколько эти планы выполнимы, – отметил депутат. – Если они не будут выполнять расписанные по годам программы, пусть заплатят разницу в бюджет. Это нужно отработать. Мы помним меморандумы, которые заключались с «АрселорМиттал

Темиртау», эти «дорожные карты» из года в год переходили. И как правило, не выполнялись наполовину. Нам нужно, с одной стороны, установить парламентский контроль, а с другой – посмотреть эти проекты, чтобы результаты были видимые, а не такие, что возможны только через 10 лет.

Также вице-спикер Мажилиса предложил предусмотреть в Бюджетном кодексе, который сейчас проходит слушания в Парламенте, стопроцентно конкретное целевое назначение средств, поступающих от предприятий в виде платы за промышленные выбросы. Сейчас акиматы под видом решения экологических задач расходуют их по своему усмотрению. Например, в Жамбылской области в 2021 году реально на природоохранные мероприятия было направлено 2% от платежей, в Шымкенте – 8%.

Тревогу у депутатов вызвало растущее негативное влияние на качество воздуха частного сектора. В стране всего треть частных домов подключена к центральному отоплению. За 9 месяцев текущего года постами Казгидромета зафиксирован очень высокий уровень загрязнения взвешенными частицами в Актобе, Караганде, Алматы, Астане, Абае, Бурабае. Они тонут в смоге. В качестве решения в Министерстве экологии и природных ресурсов предусмотрели поэтапную модернизацию казахстанских ТЭЦ с переводом их на газ. Плюс газификацию районов с частной застройкой. Если говорить об Усть-Каменогорске, здесь в ближайшей перспективе запланировано строительство новой крупной теплоэлектроцентрали, которая на первых порах будет работать на угле и впоследствии, с началом газификации региона, сможет перейти на газ.

Для снижения выбросов от авто­транспорта, по словам Ерлана Нысанбаева, Парламент внес в законодательство поправки, позволяющие регулировать конт­роль за автотранспортом, прежде всего общественным.

На сегодня Восточно-Казах­станская область на 100% обеспечена экологическим мониторингом. В Усть-Каменогорске установлены 11 новых автоматических станций контроля атмосферного воздуха, данные о качестве воздуха отражаются в геоинформационной системе, их можно посмотреть в мобильном приложении. Вместе с тем мероприятия, запланированные в многочисленных экологических «дорожных картах», выполнены всего на 60%. В этой связи глава Восточного Казахстана Ермек Кошербаев озвучил злободневную для областного центра проблему. Дело в том, что в городе с послевоенной поры остались пятна исторического радиоактивного загрязнения. Восемь из них ликвидированы, 12 необходимо убирать.

Одна из ключевых Целей устойчивого развития (№ 12) предполагает переход на модели рационального потребления и производства. Однако сфера управления отходами пока является проблемной для Казахстана. Доля переработки ТБО в среднем по Казахстану составляет 25%, промотходов – 60%. Из 207 городов и районов на разных этапах раздельный сбор организован в 142, из 3 019 полигонов ТБО соответствуют нормам 614. Глава областной исполнительной власти Ермек Кошербаев предложил разработать типовые проекты полигонов для схожих населенных пунктов, чтобы ускорить их строительство и сэкономить бюджетные средства.

– Мы запланировали субсидирование предприятий, занимающихся переработкой отходов, – поделился новостью Ерлан Нысанбаев. – Выплаты начнутся в начале 2024 года. Также разрабатываются механизмы льготного финансирования строительства инфраструктуры по раздельному сбору, транспортировке, сортировке, переработке. Ставка вознаграждения – 3%, срок – от 3 до 15 лет. Планируется выделение 200 миллиардов тенге на три года. Сейчас мы формируем пул проектов.

Как заключил спикер Сената, большинство нормативов, касающихся экологии, относится еще к периоду 1990-х годов и не отражает реальное состояние окружающей среды. Назрела необходимость актуализации системы стандартов. Есть проблема слабой координации работ по достижению Целей устойчивого развития. Нужно внедрять индикаторы в региональные программы и вести широкую разъяснительную работу среди населения. Парламентская комиссия должна взять инициативу в свои руки, изучить международный опыт, проработать законодательные инициативы.

В этот же день сенаторы встретились с депутатами маслихатов и представителями общественности региона. Председатель Сената обсудил с жителями региона актуальные вопросы и перспективы развития области, акцентировав внимание на историческом решении Президента страны Касым-Жомарта Токаева по реструктуризации области, которое должно поспособствовать развитию региона.

Встретились депутаты Пар­ламен­та и с рабочими предприятий «Казцинк», а также Усть-Каменогорской ТЭЦ. Ознакомившись с деятельностью компаний и условиями труда их сотрудников, сенаторы обсудили в ходе встреч вопросы технологической и экологической модернизации предприятий добывающего сектора, защиты интересов нацио­нального бизнеса, важности рационального использования водных ресурсов и другие актуальные вопросы.