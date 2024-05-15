Литерные коды присвоят новым областям Казахстана

Проект соответствующего документа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 28 мая

Фото: Kazpravda.kz

Министерство сельского хозяйства РК подготовило изменения в правила ношения форменной одежды (без погон) государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах, сообщает Kazpravda.kz.

Литерные коды обозначены буквами латинского алфавита и закреплены за областями, городами республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Так, области Жетысу будет соответствовать буква J, области Улытау – U, области Абай – Q.

Напомним, городу Алматы соответствует литерный код A, Астане – Z.