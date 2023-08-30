Для повышения оперативности

Торжественная церемония вручения ключей прошла на центральной площади областного центра, где собравшихся поздравил аким региона Асаин Байханов. В этот день 20 новых машин марки Chevrolet пополнили автопарк участковых пунктов полиции Павлодара в рамках реализации проекта сервисной модели.

Теперь в каждом из 12 городских и четырех сельских участковых пунктов будет по два патрульных автомобиля.

Кроме того, ключи от 31 «Соболя» получили медики из отдаленных сел Павлодарской области. Это последняя партия санитарного транспорта для районов в этом году, однако за два будущих года в Прииртышье полностью обновят машины медицинских организаций на селе. Для этого предусмот­рено выделение еще более 1,8 млрд тенге, что позволит купить 76 автомобилей для надежной транспортировки пациентов и повышения качества медицинской помощи в районах.