На сегодняшний день паводковая ситуация на юге Костанайской области стабилизировалась. Силы перенаправлены на другие регионы.

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Происходит интенсивное наполнение Каратомарского водохранилища. На текущий момент осуществляется сброс воды в сторону г. Костаная мощностью 3,3 тыс. м3/с. Такие данные озвучил на брифинге в СЦК заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Имеется риск затопления территорий, прилегающих к реке Тобол в г. Костанае, села Перцевка г. Рудного и г. Тобыл Костанайского района.

«В целях пропуска талых вод произведено вскрытие дорожного полотна в районе малого моста г. Костаная, который не используется для транспортного сообщения. Также для предотвращения ледовых заторов на реке Тобол дважды проводились взрывные работы. Касательно других регионов области отмечу, что в Карасуском районе идет повышение уровня воды в реке Тюнтюгур. В настоящее время уровень воды составляет 969 см, при критическом уровне – 914 см. Зона возможного подтопления: села Карамырза, Октябрьское, Железнодорожное», - сообщил Абенов.

Подтоплены 36 домов с. Карамырза в районе Б. Майлина при осуществлении сброса с водохранилищ Российской Федерации будут подвержены подтоплению село Айет и 5 сел района.

«Меры по оповещению населения об эвакуации были приняты заблаговременно. На текущий момент по области эвакуировано 1 835 человек вдоль реки Тобол и реки Тюнтюгур, в пунктах временного размещения находятся 203 человека, остальные разместились по родственникам. Для контроля ситуации осуществляется круглосуточное дежурство. Все предупреждающие и организационные меры в данных регионах ведутся», - заверил замакима.

В докладе также говорится, что производится обваловка населенных пунктов, выкладка мешкотары и инертных материалов, подготовлена вся необходимая техника, а также пункты размещения.