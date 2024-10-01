Для разработки новых технологий

– Елена Тихоновна, есть ли у наших ученых собственные разработки в области производства радиофармпрепаратов, применяемых в ядерной медицине для диагностики и лечения онкологических заболеваний?

– Конечно. Разработкой радиофармпрепаратов Институт ядерной физики начал заниматься с начала 2000-х годов. В настоящее время мы производим и поставляем в медцентры республики три радиофармпрепарата. Два из них на основе радиоизотопа йод-131 и технеция-99m генератора производятся с помощью нашего атомного исследовательского реактора ВВР-К.

Препарат с йодом-131 применяется для лечения рака и других заболеваний щитовидной железы, а технеций-99m, который уже много лет подряд называют «рабочей лошадкой» ядерной медицины, используется для диагностики заболеваний прак­тически всех органов и систем человека. Получают раствор технеций-99m из молибден-99⁄технеций-99m генераторов непосредственно в медицинских учреждениях. Генераторы также производятся в нашем институте, и технология их производства запатентована нами в 2014 году.

Кроме того, на циклотроне мы производим радиоизотоп фтор- 18, который используется для производства радиофармпрепарата «Фтордезоксиглюкоза 18F». Этот препарат применяется для ранней диагностики и контроля лечения онкозаболеваний.

Ежегодно при помощи наших препаратов около 17 000 пациен­тов получают необходимые, жизненно важные процедуры.

– В чем преимущество наших препаратов в сравнении с зарубежными аналогами?

– По качеству наши препараты ничем не уступают импортным, они изготавливаются на сертифицированном производстве. Основное преимущество в том, что радиофармпрепараты сделаны в Казахстане и доступны нашим гражданам. Сами понимаете, не у каждого имеются финансовые возможности поехать в Турцию или Южную Корею, чтобы пройти дорогостоящие диагностику и лечение.

– В Казахстане функционируют шесть отделений радионуклидной диагностики. Удовлетворяете ли вы их потребности в необходимых объемах? Идут ли наши препараты на экспорт, помимо внутреннего рынка?

– Мы обеспечиваем нашими препаратами все центры ядерной медицины респуб­лики, и, конечно, мы не стоим на месте, разрабатывая технологии производства новых радиофармпрепаратов.

Например, сейчас идет разработка препаратов для диагностики и последующего лечения рака предстательной железы на основе радиоизотопов фтор-18 и лютеций-177. Также планируем разработку препаратов на основе самария-153, который используется при лечении костных метастазов.

В этом году мы осуществили первую поставку в истории Казахстана молибден-99⁄технеций-99 генератора в Кыргызстан, где открылось первое отделение ядерной медицины. Это стало возможным благодаря договору Казахстана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

– В чем преимущества радионуклидной диагностики перед другими методами исследований?

– Основным преимуществом является функ­циональность данных методов. Радиофарм­препараты производятся с использованием различных радиоактивных изотопов, и это не случайно. В зависимости от типа радиоизотопа и химической молекулы, с которой этот изотоп связан, диагностируются разные органы. Например, фарм­препарат «Фтордезоксиглюкоза 18F», который мы производим, имеет очень высокую чувствительность к раковым клеткам. С его помощью можно выявлять рак на начальной стадии, причем за один раз пациент обследуется полностью, что позволяет выявлять и удаленные метастазы. Без радиофармпрепарата другими способами этого сделать невозможно. Это главное и важное преимущество.

– Учитывая наличие собст­венной производственной базы по выпуску радиофарм­препаратов и наличие отделений радионуклидной диагностики, возможно ли развитие медицинского туризма в Казахстане на этой основе?

– Пока о медицинском туризме в Казахстане говорить рано, у нас еще недостаточно центров ядерной медицины. Также необходимо увеличивать линейку отечественных радиофармпрепаратов, чем мы и занимаемся. В этом плане мы тесно сотрудничаем с медиками, опираемся на их мнение и вырабатываем совместные решения. Но стремиться к развитию медицинского туризма надо. Если бы двадцать лет назад спросили, возможно ли у нас производст­во радиофармпрепаратов, то многие бы сказали, что нет. А на самом деле идет активный рабочий процесс и налажено их производство.

– В основе успеха любого проекта стоят кадры. Какова ситуация с профессионалами в области ядерной медицины у нас?

– Разработка технологий в области радиофармацевтики и производство радиофармпрепаратов требует высокопрофессиональной команды специалистов в различных областях: это химики, технологи, фармацевты, инженеры, физики-ядерщики. И только тесное взаимодействие всех специалистов дает положительный результат. Нашему институту удалось создать такую команду профессионалов. У нас работают в основном выпускники наших вузов, многие из которых проходят в рамках сотрудничества с МАГАТЭ дополнительное обучение в лучших зарубежных компаниях.

Развитие атомной энергетики и строительство АЭС дает хороший импульс к развитию сопутствующих ядерных технологий, а ядерная медицина и производство радиофармпрепаратов как раз к ним относятся. Посмотрите, где развивается ядерная медицина – в Южной Корее, Японии, США, то есть там, где есть АЭС.