Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день

фото из архива Виктории Мокроусовой

Виктория Мокроусова преподает казахский язык в школе села Бородулиха уже больше десяти лет и за это время написала несколько методических пособий, обучила не один десяток учеников и воспитала победителей и призеров различных олимпиад.

Интерес к казахскому языку у Виктории появился еще в школе. Она понимала, что хороший словарный запас – одно из важнейших условий успешного освоения языка. После окончания школы Виктория поступила в педагогический колледж им. Мухтара Ауэзова в Семее на специальность «учитель казахского языка с дополнительной специализацией – переводчик». Так были сделаны шаги для осуществления мечты – учить и переводить. Правда, предполагалось, что учиться она будет в группе с русским языком обучения. Но, когда девушка приехала в сентябре на учебу, оказалось, что набор в эту группу был минимальный, и первокурсников объединили с группой по обучению казахского языка и литературы в школах с государственным языком обучения.

– Одно дело – время от времени говорить на языке, и совсем другое – получать на нем профессиональное образование. Но в педагогическом колледже я нашла поддержку и понимание у педагогов и однокурсников, – вспоминает Виктория Мокроусова.

Под свое крыло и особую заботу девушку взяла куратор группы Кульшат Мусина. Она помогала Виктории с переводами, даже по выходным приглашала ее домой, чтобы студентка могла общаться на казахском языке в неформальной, семейной обстановке. Помогали и однокурсницы.

Как признается Виктория, было нелегко. Первые два курса она просто заучивала наизусть все предлагаемые на занятиях тексты. Практиковалась в переводах с русского на казахский и наоборот. Причем она убедилась, что эта методика – одна из наиболее эффективных. Работая со словарями, можно запомнить много новых слов, фраз и оборотов и пополнить словарный запас. Виктория специально заучивала различные цитаты, высказывания, фразы, пословицы и поговорки – все это помогает понять язык, его красоту, скрытый смысл поначалу малопонятных слов.

Были и моменты, когда хотелось все бросить и уехать домой или поступить на другую специальность. Но поддержка окружавших ее людей, их помощь и забота помогли все преодолеть. Перелом наступил в конце третьего курса. Виктория перестала зубрить тексты, а начала просто читать их и понимать все, о чем в них написано, без словарей и переводчиков. И заговорила на государственном языке смело, свободно, без всяких усилий. А со временем стала за собой замечать, что и думать начала на казахском. Ежедневная кропотливая работа и упорство помогли ей достичь своей цели – свободно общаться.

И сейчас своим ученикам она советует поставить перед собой правильную цель и заниматься изучением казахского ежедневно.

– Лучше всего сначала выучить простые фразы, используемые в повседневной жизни, потом каждый день заучивать по несколько новых слов. Причем не просто запоминать слова, а проговаривать их вслух, – советует Виктория Мокроу­сова. – В освоении любого языка в первую очередь важна практика. Не нужно стесняться применять простые слова, которые вы уже знаете, в повседневной жизни. Например, поговорить с продавцами на рынке или в магазине. Казахи очень трепетно относятся к тем, кто изучает их язык, и стараются помогать, охотно общаются.

Педагог уверена, что применять свои знания на практике можно не только в реальном общении, но и в Интернете. Стоит поискать в социальных сетях сообщества, где носители языка с удовольствием пообщаются с вами.

Виктория Мокроусова преподает казахский не только в школе – она активно участвует в работе Центра по обучению государственному языку в районе и ведет бесплатный кружок «Қазақша сөйлейік» для детей и взрослых при Центре волонтерского движения Дома дружбы Бородулихинского района. В своей работе она использует современные технологии обучения.

Весь урок Виктория проводит на казахском и на все вопросы учеников максимально подробно отвечает на казахском языке простыми словами.

Два года назад один из учеников Виктории подготовил научный проект на тему «Достижения людей некоренной национальности, изучивших государственный язык». С этим проектом они участвовали в районном и областном конкурсах научных проектов и подготовили сборник советов по изучению языка от героев проекта.

Ученики Виктории Мокроусовой часто принимают участие в конкурсах, олимпиадах районного, областного, республиканского и даже международного уровня и занимают призовые места. Постоянно принимают участие в конкурсе «Абаевские чтения».

Виктория Мокроусова не раз получала приглашения на работу в смежных отраслях, на разные должности, но своей мечте она остается верна и планирует дальше работать в сфере образования.