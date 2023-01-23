Для высокого урожая

Идею проекта подсказала поставленная Президентом Касым-Жомартом Токаевым задача по обеспечению в стране продовольственной безопасности. Глава государства не раз подчеркивал: приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, от этого зависит прогресс Казахстана в целом.

Как пояснил руководитель центра компетенций Smart engineering Восточно-Казах­станского технического университета им. Д. Серикбаева Багдат Азаматов, у аграриев востребованы установки, позволяющие вносить жидкие удобрения прямо в корневую систему посевов. При такой подкормке урожайность повышается на 30%!

Комплекс представляет собой машину с 48 колесами, на каж­дом из которых расположено 12 инъекторов. Колеса вращаются, инъекторы входят в почву на глубину 7–8 сантиметров и впрыскивают удобрения.

Техника справляется со своей задачей, но у аграриев есть замечания. Проблема в том, что инъекторы быстро изнашиваются, приходится нести немалые затраты на запчасти и ремонт ходовой части.

– Глава одного крупного хозяйства спросил, можно ли наладить выпуск таких машин у нас в республике? – пояснил руководитель центра. – Мы провели переговоры с Костанайским заводом, там могут изготавливать рамы, шасси, емкости и прочее оборудование. Университет возьмет на себя выпуск колес, а сельскохозяйственное предприятие – трейдинговые услуги. Получился консорциум.

Идею предложили на конкурс Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Проект прошел три отборочных этапа, в том числе защиту перед представителями международного финансового института и экспер­тами ведущих национальных компаний. В итоге жюри отметило идею в числе лучших, она получила грантовое финансирование на сумму примерно 400 млн тенге.

За научную и опытно-конструк­торскую работу взялась команда университетского центра компетенций Smart engineering. Он оснащен токарными и фрезерными станками с числовым программным управлением, 3D-принтером по металлу, техническим сканером, всеми видами сварки. В рамках проекта его решили еще дооснастить оборудованием для раскроя материала, а также контроля качества. Например, координатно-измерительная машина позволяет проводить практически идеальные замеры – с погрешностью в два микрона.

– Срок реализации проекта – 18 месяцев, – сообщил руководитель центра. – К сожалению, геополитические сложности сказались на логистике. Если раньше поставки оборудования занимали до 150 дней, то сейчас этот срок составляет 210 дней.

Научные сотрудники не прос­то, что называется, «по винтикам» разобрали колесо сельхозустановки, – они провели замеры каждой детали, сделали чертежи, выполнили трехмерные модели. Повторили по ним каждый элемент, каждый узел, собрали прототип. На сегодня прорези в ободе под инъекторы сделаны с помощью лазера, а вот в дальнейшем планируется применять гидроабразивную резку, то есть «лезвием» из струи воды.

По словам ученого, прототип обязательно будет испытан. Более того – еще на стадии 3D-мо­дели можно будет воспроизвести нагрузки и посмотреть, как изделие поведет себя, – для этого существует специальная компьютерная программа. По итогам всех испытаний в конструкцию планируется внести изменения, команда уже знает, как ее усовершенствовать. По предварительным подсчетам, себестоимость казахстанского изделия выйдет ниже, чем импорт­ного аналога.

– У аграриев высок интерес к таким комплексам, – отметил Багдат Азаматов. – Уже сегодня крупнейшее сельхозпредприятие в Глубоковском районе готово купить четыре агрегата, еще 10 запросили заказчики из Костанайской области.

Каждый из трех участников консорциума заинтересован в успехе проекта. Аграрии получат местную недорогую технику с доступной логистикой. У Костанайского предприятия появляется шанс расширить линейку своей продукции, снизить зависимость казахстанского сельского хозяйства от импортной техники. А для вуза это новая возможность развиваться, подтягивать науку, технологии, создать хаб по решению различных задач в отраслях казахстанской экономики.

У ученых, кстати, уже есть опыт в реверс-инжиниринге, или обратном проектировании. Здесь не раз проходили путь от того, чтобы разобрать установку, отсканировать, смоделировать до финишного этапа, когда готовы ее трехмерная модель и вся конструкторская документация. По такому принципу в прошлом году были созданы, например, чертежи насоса для перекачки кислоты.

Такие установки необходимы на металлургических производствах, их закупают по высокой цене за рубежом, на доставку уходит по полгода. Другими словами, Казахстану требуется свое производство надежных насосов. Первый шаг на этом пути уже сделан.

– Наши компетенции развиваются, подтягиваются студенты, – заключил ученый. – Сколько раз Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о кадровом голоде в технических отраслях! Недостаток кадров везде! Приходишь на предприятия – там в основном работники в возрасте 55 лет и старше. Конечно, такие проекты помогают подтягивать молодежь в инженерные специальности, работают на развитие Казахстана.