Для языка границы условны

Эти контакты усилились с 2016 года, когда управление по развитию языков Актюбинской области приступило к реализации проекта «Связь с казахской диаспорой, проживающей за рубежом». В основном методическая помощь рассчитана на соплеменников, когда-то обосновавшихся в соседней Оренбургской области Российской Федерации. Сразу отмечу, в 2021 году попытались распространить опыт и на Турцию, для начала была организована онлайн диалоговая площадка «Қазақ тілі – ана тілім, неиссякаемое богатство». Ее основу составили тренинги, учебные занятия по повышению языковых навыков.

Но вернемся к Оренбургу. Этим летом в рамках заложенной традиции для казахской диаспоры было организовано мероприятие на тему «Татулық – достықтың киелі бесігі» («Мир – священная колыбель дружбы»). Началась она со знакомств, в этот раз собрались почти 80 человек. Многие – постоянные участники мероприятий, они с нетерпением ждут актюбинцев, чтобы освежить в памяти родной язык, узнать новости, посоветоваться по некоторым нюансам, с которыми сталкиваются при повседневном общении или, обнаружив незнакомое слово в прочитанной книге.

Главный специалист управления по развитию языков Малика Мырза презентовала разговорный клуб Söile & Say, который набирает популярность в Актюбинской области среди казахов, желающих закрыть пробелы в знании родного языка и среди неказахов, мечтающих свободно общаться на государственном языке. Закрепила рассказ о новшестве практическим занятием, проведя лингвис­тический тренинг.

Для заместителя директора Центра обучения языкам при акимате Актюбинской области Гульсайран Тулегеновой это четвертая целевая командировка.

– Каждый раз отмечаю, как радостно нас встречают, что скучают по исторической родине. Это чувствуется с первых приветствий, с заинтересованного участия в занятиях. И хотя мы настраиваемся на работу со взрослой аудиторией, многие ведут себя непосредственно, эмоционально, как дети, если возможно такое сравнение. Радуются всему, что мы привозим, чем делимся, а мы берем с собой курт, жент, шоколад «Казахстанский». Активно участвуют в викторинах, играх. Всегда предлагают приезжать к ним чаще, привозить и концерты с народными мелодиями, песнями, танцами, – делится свежими впечатлениями Гульсайран.

Она провела для оренбурж­цев лингвистическую викторину «Салт – дәстүрім-қазынам». Следом молодой сотрудник центра Бердибек Кожыков организовал виртуальное путешествие по сакральным местам нашей страны. Его коллега Жанагуль Айтмаганбет предложила методическую помощь на примере панорамного урока «Народные сказки». В память о встрече все получили детские журналы «Күншуақ», издаваемые актюбинским управлением по развитию языков.

– Мы всегда на связи со своими слушателями, и если они приезжают в Актобе, то обязательно дают об этом знать. Был такой случай. Приехала к нам россиянка Анастасия Викторовна, но при знакомстве представилась как Анар Викторкызы. Выбрав казахский вариант отчества, она и имя решила сократить необычным образом. Еще она регулярно поздравляет с казахстанскими праздниками, за что мы ей благодарны. Вот такие связи возникают в ходе поездок, за такие моменты люблю свою работу, – добавила Гульсайран.

Также она отметила: старшее поколение, помня родной язык, может свободно выражать мысли. Но посетовала, что молодежь плохо владеет языком предков. Об этом рассуждали в ходе одного из мастер-классов в конференц-зале представительства международного общества «Қазақ тілі» в РФ. Его участниками стали студенты, а также преподаватели вузов, общественные деятели. Были затронуты проблемы, которые возникают в повседневной жизни: в деловых беседах или в разговорах за домашним столом. Многие, в ком течет казахская кровь, к сожалению, со временем забыли свой язык, считая его вторичным средством общения. В подтверждение своих заключений приводили множество примеров из своей практики. Потому особенно востребованы лекции, объясняющие, как построить правильно фразу на родном языке, как важно знать истинное значение применяемого слова. Были предложены методы обучения разных возрастных групп в игровой, а где-то и в театрализованной форме. Все это вызвало интерес у аудитории.

«Несомненно, общение на родном языке помогает наладить контакт между людьми, облегчает взаимодействие между культурами и расширяет кругозор. Поэтому мастер-класс был поистине насыщен духовной пищей для всех, кто радеет за сохранение своих национальных традиций и языка. Мы надеемся, что каждый участник мероприятия унес с собой не только новые знания, но и большую любовь и уважение к своему родному языку», – поделилась на своей страничке в Instagram оренбурженка Сауле Дулати.

Можно напомнить, в 2022 году в Актобе организовали Международную неделю языка для взрослых «Ана тіл әлемі». По сути, это был летний лагерь. Семь дней преподаватели Центра обу­чения языкам проводили различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев нации, читали лекции и проводили познавательные занятия по государственному языку для гостей. Организаторам кружков подарили 140 экземпляров методических пособий, детских журналов и наглядных пособий. Гостям показали знаковые исторические места региона, дали возможность поклониться могилам предков.

В ноябре в рамках 18-го Форума межрегионального развития казахского языка между Россией и Казахстаном подарено библиотеке Х. Ямашева в Оренбурге более 500 книг. На встрече, организованной Фондом соотечественников, были заслушаны и обсуждены актуальные вопросы в данной сфере. Подобные мероприятия эффективны и будут проводиться и в будущем, что и доказало нынешнее лето.