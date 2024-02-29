Дмитрий Баландин прокомментировал выступление казахстанских пловцов на чемпионате Азии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин прокомментировал выступление казахстанских пловцов на чемпионате Азии по водным видам спорта, проходящем в Нью-Кларк Сити (Филиппины), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

Казахстанскими спортсменами за первых два соревновательных дня завоевано 11 золотых медалей, установлено 6 рекордов чемпионата. Всего в копилке наших пловцов 21 медаль. 

– Прежде всего хотелось бы поздравить всех спортсменов и тренерский штаб с отличным выступлением на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. Ещё полгода назад ребята выступали на юниорском чемпионате мира, где показали отличные результаты, а уже сейчас они доказали, что они лучшие в Азии. Это, конечно, дает нам веру в то, что на будущих Азиатских играх-2026 и Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе мы будем претендовать на самые высокие места, – сказал Баландин.

#Спорт #чемпионат Азии #пловцы #Баландин

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