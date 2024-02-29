Дмитрий Баландин прокомментировал выступление казахстанских пловцов на чемпионате Азии

Казахстанскими спортсменами за первых два соревновательных дня завоевано 11 золотых медалей, установлено 6 рекордов чемпионата. Всего в копилке наших пловцов 21 медаль.

– Прежде всего хотелось бы поздравить всех спортсменов и тренерский штаб с отличным выступлением на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. Ещё полгода назад ребята выступали на юниорском чемпионате мира, где показали отличные результаты, а уже сейчас они доказали, что они лучшие в Азии. Это, конечно, дает нам веру в то, что на будущих Азиатских играх-2026 и Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе мы будем претендовать на самые высокие места, – сказал Баландин.