До 150 человек ежедневно становятся банкротами в Казахстане

Глава Минфина Ержан Биржанов сообщил журналистам, о том, что ежедневно на банкротство подают документы до 150 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По его словам, на начало сентября около 10 тыс. казахстанцев подали документы для оформления статуса банкрота.

«Из этих 10 тысяч мы сейчас около 400 признали банкротами. Ежежневно 100-150 человек будет добавляться к этому списку банкротов», – заявил вице-министр в кулуарах сената.

Заявления по банкротству подали 65 тыс. казахстанцев.

Напомним, что закон о банкротстве начал работать с 3 марта. В соответствии с законодательством, предусматривался полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. Все, кто подал документы на банкротство весной, будут официально ими признаны в течение сентября.

Напомним, прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта.