До 150 человек ежедневно становятся банкротами в Казахстане

Глава Минфина Ержан Биржанов сообщил журналистам, о том, что ежедневно на банкротство подают документы до 150 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, на начало сентября около 10 тыс. казахстанцев подали документы для оформления статуса банкрота.
«Из этих 10 тысяч мы сейчас около 400 признали банкротами. Ежежневно 100-150 человек будет добавляться к этому списку банкротов», – заявил вице-министр в кулуарах сената.
Заявления по банкротству подали 65 тыс. казахстанцев.
Напомним, что закон о банкротстве начал работать с 3 марта. В соответствии с законодательством, предусматривался полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. Все, кто подал документы на банкротство весной, будут официально ими признаны в течение сентября.
Напомним, прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта.