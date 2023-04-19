До 2 млрд выросла предполагаемая сумма хищений в отделе образования Талдыкоргана

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Предварительная сумма ущерба бюджету, который, по данным следствия, могли нанести сотрудники отдела образования Талдыкоргана, выросла до 2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Предварительный ущерб составляет около 2 млрд. тенге. В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

Подозреваемые лица задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - рассказали борцы с коррупцией.

По данным следствия, подозреваемые на протяжении нескольких лет на системной основе перечисляли деньги лицам, по факту не работающим в сфере образования.

Ранее в Антикоре сообщили о задержании ряд сотрудников городского отдела образования, подозреваемых в хищении бюджетных средств. Причем у одного из фигурантов дела, пытавшегося скрыться, обнаружили почти миллиард тенге в национальной и иностранной валюте. Также Антикор сообщил об аресте 27 объектов недвижимого имущества, дорогих автомашин, принадлежащих фигурантам дела.