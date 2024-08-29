До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу

Энергетика
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Дорогой уголь продают жителям Аксуского и Сарканского районов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В этих районах нет железнодорожного сообщения, – пояс­няет причину такой дороговизны каменного топлива руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев. – В один из этих районов уголь везут из областного центра – Талдыкоргана, в другой завозят из соседнего Алакольского района.

В Алакольском, Ескельдинском, Каратальском, Кербулакском, Коксуском, Панфиловском районах, а также в городе Текели каменное топливо стоит 18 600–21 000 тенге за тонну. Разница с Аксуским и Сарканским районами большая.

– Это уже давняя практика – продавать нам дорогой уголь, – рассказывает житель Сарканского района Вадим Иванов. – В прошлом году мы в среднем по четыре тысячи за тонну угля переплачивали, и отговорки все те же: дорогая логистика, подвоз автотранспортом, отсутствие железнодорожного сообщения. Но предприниматели могут же по весне, когда на складах скап­ливаются остатки угля, предложить нашему району его дешевле? Акимат области мог бы их об этом попросить. Это к примеру, но, думается, у исполнительной власти еще два-три способа помочь нам найдется, было бы желание.

Айдос Бекетаев же отмечает, что с каждым годом в регионе становится все меньше семей, отапливающих жилища углем.

– Газификация шагает по области семимильными шагами, – замечает глава областного управления энергетики и ЖКХ. – И все больше жилых домов оборудуется системами газового отопления.

Для обеспечения жителей Жетысу углем в регион ежесуточно доставляется и выгружается в среднем 10 вагонов угля, то есть 690 тонн. В области имеется 35 угольных тупиков и складов, с которых и отпускается каменное топливо потребителям.

#уголь #цена #область Жетысу

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