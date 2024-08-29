До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу

Дорогой уголь продают жителям Аксуского и Сарканского районов.
– В этих районах нет железнодорожного сообщения, – поясняет причину такой дороговизны каменного топлива руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев. – В один из этих районов уголь везут из областного центра – Талдыкоргана, в другой завозят из соседнего Алакольского района.
В Алакольском, Ескельдинском, Каратальском, Кербулакском, Коксуском, Панфиловском районах, а также в городе Текели каменное топливо стоит 18 600–21 000 тенге за тонну. Разница с Аксуским и Сарканским районами большая.
– Это уже давняя практика – продавать нам дорогой уголь, – рассказывает житель Сарканского района Вадим Иванов. – В прошлом году мы в среднем по четыре тысячи за тонну угля переплачивали, и отговорки все те же: дорогая логистика, подвоз автотранспортом, отсутствие железнодорожного сообщения. Но предприниматели могут же по весне, когда на складах скапливаются остатки угля, предложить нашему району его дешевле? Акимат области мог бы их об этом попросить. Это к примеру, но, думается, у исполнительной власти еще два-три способа помочь нам найдется, было бы желание.
Айдос Бекетаев же отмечает, что с каждым годом в регионе становится все меньше семей, отапливающих жилища углем.
– Газификация шагает по области семимильными шагами, – замечает глава областного управления энергетики и ЖКХ. – И все больше жилых домов оборудуется системами газового отопления.
Для обеспечения жителей Жетысу углем в регион ежесуточно доставляется и выгружается в среднем 10 вагонов угля, то есть 690 тонн. В области имеется 35 угольных тупиков и складов, с которых и отпускается каменное топливо потребителям.