До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау

Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.
Установлено, что на незаконно полученные деньги приобретены 2 автомашины - Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге.
Приговором суда они им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет. Кроме того автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.
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