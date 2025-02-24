До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау

Суд
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 Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

🪙В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.

Установлено, что на незаконно полученные деньги приобретены 2 автомашины - Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге.

👨‍⚖️Приговором суда они им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет. 🔨Кроме того автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». 

#АФМ #суд

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