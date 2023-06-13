До смерти избил 3-летнего ребенка сожительницы астанчанин

10 лет тюрьмы получил житель Астаны, избивший до смерти ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Межрайонного суда по уголовным делам города.

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В тот злополучный день дважды судимый Т. находился наедине с 3-летним ребенком своей сожительницы М. Он не смог совладать с внезапно возникшей неприязнью к малышу и сильно избил его. Тот скончался от полученных травм.

«Смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота с повреждением тела поджелудочной железы и корня брыжейки поперечно-ободочной кишки, осложнившейся развитием внутреннего кровотечения, приведшего к малокровию организма», – уточняется в сообщении суда.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент преступления Т. был под воздействием психоактивного вещества трамадола.

Астанчанин вину не признал и просил суд оправдать его. Однако вину Т. доказали показания потерпевшей, специалиста и экспертов, заключения медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результаты негласных следственных действий и другие материалы уголовного дела.

Суд признал Т. виновным по части 3 уголовной статьи 106 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка – и лишил его свободы на 10 лет.

Приговор не вступил в силу.