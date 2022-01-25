«Добро» на работу

В Восточном Казахстане смягчили жесткие карантинные ограничения, введенные неделей раньше.

Запрет на работу банкетных залов, караоке, ночных клубов, а также в выходные и праздничные дни – торговых домов и центров – такие ограничения ввели в регионе 17 января на фоне очередного подъема заболеваемости ковидом.

Бизнес в штыки встретил очередные строгости. Два года карантинных мер стали сложным испытанием для сферы общепита и торговли. В январе стресса добавил режим ЧП, когда торговые центры и кафе не работали несколько дней. В ходе встречи на площадке областной палаты предпринимателей представители бизнес-сообщества потребовали «ослабить гайки».

В ведомстве их услышали. В соответствии с новым постановлением от 21 января ресторанам, кафе, ночным клубам, барам, биль­ярдным, банкетным залам вернули право работать без ограничений по времени. Единственное условие – заведения должны быть участниками проекта «Ashyq» и не заполнять больше 50–70% мест. Также запрет сняли для торговых домов и торговых центров – им разрешили работать в выходные и в праздники.

Вместе с тем эпидобстановка в регионе ухудшается, динамика заболеваемости удваивается каж­дые два дня. В связи с этим по решению санитарного врача все школы переведены на дистанцион­ную форму обучения. Исключение – учащиеся 9-х и 11-х классов, которые прошли полный курс вакцинации. В случае если хоть один ребенок заболеет КВИ, весь класс должен будет отправиться на двухнедельный домашний карантин.