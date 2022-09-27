Добро пожаловать, легенда!

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович сыграет на Astana Open.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира ­Новак Джокович по специальному приглашению президента федерации тенниса Казах­стана Булата Утемуратова выступит на турнире категории ATP 500 в Астане, который пройдет с 1 по 9 октября.

Перед приездом в нашу стра­ну знаменитый серб в минувшие выходные сыграл на выставочном турнире «Кубок Лэйвера» в столице Велико­британии Лондоне, где между собой встречались сборные мира и Европы. В составе коман­ды Старого Света в парном разряде Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Джека Сока со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету де Минора и Сока три эйса, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Джокович и Берреттини один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырех возможных.

Также Джокович провел и два поединка в одиночном разряде: один из них он выиграл, а вот во втором – против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (команда мира) – неожиданно проиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:3), при этом сославшись на небольшую травму правого предплечья.

Кстати, турнир «Кубок Лэйвера» запомнился прежде всего тем, что здесь свой прощальный матч сыграл звезда мирового тенниса, легендарный швейцарец Роджер Федерер. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» в паре с другой знаменитостью испанцем Рафаэлем Надалем уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Вполне возможно, что уход из большого спорта Роджера Федерера повлиял и на то, что сборная Европы впервые в истории турнира проиграла сборной мира. Это был пятый по счету розыгрыш Кубка Лэйвера, который прежде всего запомнится проводами из тенниса 20-кратного чемпио­на «шлемов» Роджера, а знаменитый швейцарец являлся основателем, вдохновителем и одним из постоянных участников этого соревнования.

Но вернемся к турниру, который пройдет в столице ­Казахстана. Список участников очень представительный даже по мировым меркам. Так, на АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии «Большого шлема» разных лет: нынешняя первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев (№ 4 в рейтинге АТР – Ассоциа­ции теннисис­тов-профессионалов), хорват Марин Чилич (№ 16 АТР), олимпийские чемпионы швейцарец Станслас Вавринка и британец Энди Маррей. Также в заявке значатся: греческий теннисист Стефанос Циципас (№ 6 АТР), россиянин Андрей Рублев (№ 9 АТР), поляк Хуберт Хуркач (№ 10 АТР), итальянец Янник Синнер (№ 11 АТР), канадец Феликс Оже-Альяссим (№ 13 АТР), аргентинец Диего Шварцман (№ 17 АТР), россиянин Карен Хачанов (№ 18 АТР), испанец Роберто Баутиста Агут (№ 21 АТР), болгарин Григор Димитров (№ 23 АТР), француз Гаэль Монфис (№ 32 АТР) и другие.

Сильные игроки собрались и в парном разряде, где сыграют несколько чемпионов турниров «Большого шлема»: британец Джо Солсбери (№ 1 АТР), американец Раджив Рам (№ 2 АТР), британец Нил Скупски (№ 3 АТР), нидерланд­цы Весли Колхоф (№ 4 АТР) и Жан-Жюльен Ройер (№ 5 АТР), сальвадорец Марсело Аревало (№ 6 АТР), а также олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич⁄Мате Павич, колумбийцы Роберт Фарах⁄Хуан Себастьян Кабаль.