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По данным областного управления предпринимательства и индустриаль­но-инновационного развития, в 2024 году регион, который часто называют континентом в миниатюре, принял примерно 428 тыс. туристов, в том числе 410 тыс. внутренних.

Казахстанский Алтай привлекателен пляжами Бухтарминского водохранилища, красотами высокогорных озер, нетронутостью тайги Западно-Алтайского заповедника и Катон-Карагайского национального природного парка. В прошлом году инвестиции в отрасль составили 15 млрд тенге. Было построено пять новых объек­тов, фонд номеров для отдыхающих вырос на 500 мест. В целом объем услуг, предоставленных отелями, гостиницами, базами отдыха, составил 8 млрд тенге.

В планах – увеличение турпотока к 2029 году до 650 тыс. человек в год. Для этого в области активно развивают инфраструктуру. Если в 2024 году ремонтом было охвачено 600 км дорог, в том числе подъезды к туристичес­ким зонам, то в этом году объем работ увеличили до 721 км. Например, начался средний ремонт участка протяженностью 21 км трассы областного значения Кокпекты – Самарское – Васильевская переправа. Дорога ведет к популярной зоне отдыха на водохранилище, а также паромной переправе, заметно сокращающей маршрут в районы Улкен Нарын и Катон-Карагайский. Проект реализуется по поручению главы региона Нурымбета Сактаганова и рассчитан на два года. Его общая стоимость – 1,5 млрд тенге.

Кроме того, продолжается развитие придорожного сервиса. На сегодня вдоль наиболее оживленных трасс уже в 12 точках установлены современные санитарно-гигиенические узлы.

Фишкой региона стал новый мост через Бухтарминское водохранилище. Во-первых, самый длинный в Казахстане путепровод (1 316 м) сам по себе стал туристической достопримечательностью, все хотят проехать с берега на берег. А во-вторых, он является надежной транспортной артерией для жителей и гостей области.

Более того, Бухтарминский мост стал драйвером многих новых идей. В акимате Курчумского района, например, разработали проект парковой зоны площадью 8 га. Он предусматривает современные зеленые решения, площадки с торговыми павильо­нами, фуд-кортами, юртами. Есть идея обустроить водоем с рыбой и предлагать отдыхающим в аренду снасти. Изюминка – площадка с телескопом для наблюдения за звездами. Летом погода на водохранилище чаще всего безоблачная, а в районе моста еще и минимальное световое загрязнение. Любители астрономии смогут хоть всю ночь следить за звездной картой.

Как не раз подчеркивал аким области Нурымбет Сактаганов, строительство крупнейшего путепровода соединило шесть районов: Курчумский, Маркакольский, Катон-Карагайский, Улкен Нарын, Тарбагатайский, Зайсанский. По сути, инфраструктурный объект создал новую логистику туристических и хозяйственных маршрутов с приграничными районами.

– Сейчас ведется строительство новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, – отметил руководитель облуправления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Досжан Болатбек. – Работы планируется завершить к концу года. Очень многие хотят отдохнуть на Казахстанском Алтае, и новые воздушные гавани будут способствовать увеличению потока туристов.

В целом в регионе за основу взяли концепцию «4E»: экотуризм, этнотуризм, событийность, развлечения. Результаты уже есть. Фестивали Altai Fest, «Шығыс салбурыны», «Бұқтырма балықшысы» стали традиционными и собирают тысячи участников. Есть надежда, что «Шығыс салбурыны» в Уланском районе и Международный фестиваль рафтинга в Катон-Карагайском войдут в календарь событий Всемирной туристской организации UNWTO.

Для поддержки местных инициа­тив в сфере туризма в 2024 году в рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 27 проек­тов на сумму 467,6 млн тенге. В 2025-м объем поддержки увеличен до 1,5 млрд тенге.

Среди инноваций областного акимата – цифровая система безопасности туристов. Она активна на четырех языках: казахском, русском, английском и китайском. Алгоритм следующий: в гостиницах, визит-цент­рах, а также непосредственно на туристических маршрутах размещены специальные QR-коды. Турист онлайн заходит на платформу и заполняет данные о маршруте, датах, контактном телефоне. Сведения поступают в оперативный центр департамента по чрезвычайным ситуациям, где при необходимости смогут оперативно отреагировать. По окончании путешествия можно самостоятельно сняться с учета или дождаться звонка от спасателей. Платформа уже получила положительные отклики европейских участников недавнего фестиваля «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі».

К слову, сейчас над моделью устойчивого туризма в Катон-Карагайском районе ВКО работают в национальной компании Kazakh Tourism. В перспективе горно-таежный район рассмат­ривается как экологическое направление с международной сертификацией Green Destination.