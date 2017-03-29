​Добровольно и не безвозмездно

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, очередная акция по добровольной возмездной сдаче оружия начнется в республике 10 апреля. При определении размеров денежного вознаграж­дения будет учитываться техническое состояние предметов вооружения, которое классифицируется по трем категориям.

Самое дорогостоящее – новое или бывшее в употреблении, но без технических неисправнос­тей. Чуть дешевле обойдется имеющее дефекты товарного вида, не связанные с заменой или восстановлением узлов и механизмов. Меньше всего можно будет выручить за вооружение третьей категории: непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации.

Полицейские отмечают, что за гранату, мину, взрывное устройство или артиллерийский снаряд будет выплачено 7 МРП, за каждый килограмм взрывчатого вещества – до 6 МРП.

Вознаграждение не преду­сматривается за огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку, не признанные специалистом таковыми, а также состоящие на учете как криминальное или зарегистрированное оружие. Выкупаться будут и самодельно изготовленные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.