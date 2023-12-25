Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 2,7 триллиона тенге

Эта цифра была достигнута с начала 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1 декабря 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков сформированы пенсионные накопления на сумму 17,4 трлн тенге. С начала года их прирост на 1 декабря текущего года составил 2,7 трлн тенге (18,4%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3 трлн тенге или на 20,5%.

"Прирост сформирован с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих – в виде пенсионных выплат, в том числе по графику и единовременных – на жилье и лечение, в целях наследования, погребения, выезда на ПМЖ и т.д. Сумма пенсионных взносов за 11 месяцев 2023 года составила 1 927,3 млрд тенге, это на 25,4% или на 390,4 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по ОПВ – 25,5%, ОППВ – 23,9%, ДПВ – 0,8%", – рассказали в фонде.

Также отмечается, что 96,8% накоплений казахстанцев сформированы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). На 1 декабря объем ОПВ составил 16,8 трлн тенге (прирост за год – 20,3%, с начала года – 18,2%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 553,3 млрд тенге, увеличившись с 1 декабря минувшего года на 26,9%, с начала текущего года – на 24,2%.

Самый большой прирост (52,3% за год, 43,1% - с начала года) показали накопления по ДПВ, объем которых составил 5,1 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил около 1 245,7 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года на на 1 декабря составили около 531,4 млрд тенге. При этом значительную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – более 255,4 млрд тенге, что ниже показателя прошлого года на 71,7%.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили 139,6 млрд тенге.

Также осуществлены выплаты по наследству – 48,3 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 37,2 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 2,5 млрд тенге, выплаты на погребение – 6,8 млрд тенге. В страховые организации переведено 41,4 млрд тенге.