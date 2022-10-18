Доход по осени считают

В Кызылорде на ярмарке, приуроченной к окончанию уборочной, продали почти две тысячи тонн различной сельскохозяйственной продукции.

Аграрии Кызылординской области получили в этом году знатный урожай овощей, фруктов, бахчевых, зерновых и кормовых культур. Всего земледельцами возделано 188 500 гектаров. Регион в очередной раз собрал рекордный урожай риса: свыше полумиллиона тонн, средняя урожайность злака составила 56,7 центнера с гектара.

Как сообщили в акимате Кызылординской области, в рамках празднования окончания уборочной кампании в областном центре Приаралья была организована сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию по ценам на 15–20% ниже рыночных представили фермеры всех районов области и города Кызыл­орды. На распродажу было доставлено около 2 тыс. тонн высококачественной продукции.

Ярмарку посетили тысячи жителей и гостей города. Среди них и аким области Нурлыбек Налибаев, который изучил цены на продукты питания и пообщался с населением.

Огромным спросом у покупателей пользовались аральская рыба, рис из Жалагашского района, дыни и арбузы из районов Сырдарьинского и Жанакорганского, шубат и кумыс – из Кармакшинского.

Много желающих сделать покупки было у прилавков с конфетами Казалинского кондитерского цеха, с мясной продукцией цехов Кызылорды.

Торговые ряды были развернуты в областном центре в нескольких местах. Так, на площади «Тағзым» в Кызылорде почти 300 тонн выращенной продукции продавали сельчане из пригородных округов. Фермеры из Кармакшинского района, привезшие на осеннюю ярмарку около 240 тонн продуктов, развернули свою торговлю по улице Журба.

Ярмарка, организованная Жалагашским районом, прошла в поселке Титова на окраине Кызылорды. Горожане могли запастись картофелем, луком, тыквами и другими овощами.

Аграрии Сырдарьинского района, доставившие выращенное продовольствие на 87 грузовиках, расположились по улице Жанкожа-батыра и торговали картофелем, луком, морковью, арбузами, дынями, тыквами и даже домашним скотом в живом виде.

На улице Торайгырова хозяевами сельских подворий из Аральского района прямо с 60 грузовых автомобилей было распродано около 170 тонн различной сельскохозяйственной продукции. Фермеры торговали замороженными рыбными продуктами, поваренной солью, мясом, куртом, сыром, шубатом, живыми овцами.

Казалинские товаропроизводители удивили народ не только обилием товаров (ими было завезено 150 тонн продукции), но и концертными номерами, подарив гостям ярмарки прекрасное настроение.

В палатках, раскинувшихся по проспекту Астана в Кызылорде, свою продукцию представили аграрии Жанакорганского района. Район Шиелийский продал 260 тонн сельхозпродуктов с машин в центре пригородного поселка Тасбогет.

Глава области Нурлыбек Налибаев поручил акимам городов, районов и руководителю управления сельского хозяйства до конца года еженедельно проводить сельскохозяйственные ярмарки, которые позволят снизить в регионе цены на продукты питания.