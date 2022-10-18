Свежий выпуск

Доход по осени считают

Наталья Денисова

В Кызылорде на ярмарке, приуроченной к окончанию уборочной, продали почти две тысячи тонн различной сельскохозяйственной продукции.

Аграрии Кызылординской области получили в этом году знатный урожай овощей, фруктов, бахчевых, зерновых и кормовых культур. Всего земледельцами возделано 188 500 гектаров. Регион в очередной раз собрал рекордный урожай риса: свыше полумиллиона тонн, средняя урожайность злака составила 56,7 центнера с гектара.

Как сообщили в акимате Кызылординской области, в рамках празднования окончания уборочной кампании в областном центре Приаралья была организована сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию по ценам на 15–20% ниже рыночных представили фермеры всех районов области и города Кызыл­орды. На распродажу было доставлено около 2 тыс. тонн высококачественной продукции.

Ярмарку посетили тысячи жителей и гостей города. Среди них и аким области Нурлыбек Налибаев, который изучил цены на продукты питания и пообщался с населением.

Огромным спросом у покупателей пользовались аральская рыба, рис из Жалагашского района, дыни и арбузы из районов Сырдарьинского и Жанакорганского, шубат и кумыс – из Кармакшинского.

Много желающих сделать покупки было у прилавков с конфетами Казалинского кондитерского цеха, с мясной продукцией цехов Кызылорды.

Торговые ряды были развернуты в областном центре в нескольких местах. Так, на площади «Тағзым» в Кызылорде почти 300 тонн выращенной продукции продавали сельчане из пригородных округов. Фермеры из Кармакшинского района, привезшие на осеннюю ярмарку около 240 тонн продуктов, развернули свою торговлю по улице Журба.

Ярмарка, организованная Жалагашским районом, прошла в поселке Титова на окраине Кызылорды. Горожане могли запастись картофелем, луком, тыквами и другими овощами.

Аграрии Сырдарьинского района, доставившие выращенное продовольствие на 87 грузовиках, расположились по улице Жанкожа-батыра и торговали картофелем, луком, морковью, арбузами, дынями, тыквами и даже домашним скотом в живом виде.

На улице Торайгырова хозяевами сельских подворий из Аральского района прямо с 60 грузовых автомобилей было распродано около 170 тонн различной сельскохозяйственной продукции. Фермеры торговали замороженными рыбными продуктами, поваренной солью, мясом, куртом, сыром, шубатом, живыми овцами.

Казалинские товаропроизводители удивили народ не только обилием товаров (ими было завезено 150 тонн продукции), но и концертными номерами, подарив гостям ярмарки прекрасное настроение.

В палатках, раскинувшихся по проспекту Астана в Кызылорде, свою продукцию представили аграрии Жанакорганского района. Район Шиелийский продал 260 тонн сельхозпродуктов с машин в центре пригородного поселка Тасбогет.

Глава области Нурлыбек Налибаев поручил акимам городов, районов и руководителю управления сельского хозяйства до конца года еженедельно проводить сельскохозяйственные ярмарки, которые позволят снизить в регионе цены на продукты питания.

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Уроки Татьяны Костиной
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Акцент – на коллективное лидерство
Себя показать, на других посмотреть
Повысить уровень доверия граждан
Лучший друг и союзник
Потрепали «моряков» и «тигров»
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Востребованность Содружества и сотрудничества
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Все возможности диалога
Утомлённые диктатом
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Есть пятая медаль!
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В обществе созрел запрос на обновление
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
22 бойца Нацгвардии прошли экзамен на краповый берет
Свежий выпуск
Причины низкого качества дорог обсудили в Мажилисе
Свежий выпуск
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в столице
Свежий выпуск
Себя показать, на других посмотреть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]