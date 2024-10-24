Долгожданный детский сад Статьи 24 октября 2024 г. 3:00 3 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Светлые игровые комнаты и кабинеты для занятий, красивая удобная мебель – в новом детском саду «Нұрсая» на 280 мест каждый уголок оформлен так, что детям здесь и интересно, и комфортно. фото пресс-службы облакимата Это первый и единственный образовательный объект в микрорайоне «Нұрлы көш», что в селе Красный Яр, территориально относящемся к Кокшетау. Открытие дошкольного учреждения, которое сельчане очень ждали, состоялось накануне Дня Республики. Просторное трехэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. м привлекает и радует глаз уже издали. Внутри все оборудовано по современным стандартам, имеется все необходимое для игровой и обучающей деятельности, в том числе музыкальный и физкультурный залы. Есть профильные специалисты, которые помогают малышам развиваться, учитывая их индивидуальные потребности. В ходе рабочей поездки аким области Марат Ахметжанов подчеркнул важность открытия такого объекта для села. – Это очень важный и нужный шаг в развитии системы образования в сельской местности. Такие проекты играют ключевую роль в повышении доступности дошкольного образования, создании комфортных условий как для детей, так и для их родителей, – отметил глава региона. #Образование #детский сад #Красный Яр