Долгожданный детский сад

Это первый и единственный образовательный объект в микрорайоне «Нұрлы көш», что в селе Красный Яр, территориально относящемся к Кокшетау. Открытие дошкольного учреждения, которое сельчане очень ждали, состоялось накануне Дня Республики.

Просторное трехэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. м привлекает и радует глаз уже издали. Внутри все оборудовано по современным стандартам, имеется все необходимое для игровой и обучающей деятельности, в том числе музыкальный и физкультурный залы. Есть профильные специалисты, которые помогают малышам развиваться, учитывая их индивидуальные потребности.

В ходе рабочей поездки аким области Марат Ахметжанов подчеркнул важность открытия такого объекта для села.

– Это очень важный и нужный шаг в развитии системы образования в сельской местности. Такие проекты играют ключевую роль в повышении доступнос­ти дошкольного образования, создании комфортных условий как для детей, так и для их родителей, – отметил глава региона.