Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 449,3 тенге, снизившись сразу на 5,15 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,6 тенге (-0,07), объем торгов – 575 млн рублей.

Торгов по китайскому юаню не было.

Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-454 тенге, евро – по 481-493 тенге, российские рубли – по 5,15-5,45 тенге.