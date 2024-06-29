Доллар взлетел до максимума за 8 месяцев

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«Уходим на выходные с официальным курсом американской валюты от Нацбанка на уровне 471,46 тг. Это самое высокое значение с конца октября 2023 года. По сравнению с сегодняшним курсом доллар вырос сразу на 1,3%, или 5,94 тг», - сообщает Первое кредитное бюро.

Курс евро на выходные – 504,79 тг. Максимум с конца декабря 2023-го, за день – плюс те же 1,3% и 6,59 тг

Рубль прибавил с сегодняшней отметки 1,5%, или 0,08 тг, на выходные курс российской валюты – 5,53 тг.