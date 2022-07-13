Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КНБ РК

Преступники, представляясь помощниками высокопоставленных чиновников, предлагали должность акима Актобе за 1,5 миллиона долларов. Об этом говорится в новом фильме КНБ РК, посвященном 30-летию ведомства, передает Kazpravda.kz.

В фильме сотрудники КНБ рассказывают о своей работе, в том числе о борьбе с преступлениями в экономической сфере.

"Еще один из ряда вон выходящих примеров – когда люди, уже не боясь ничего, представлялись помощниками высокопоставленных чиновников. Представляясь, они начинают вымогать деньги за назначение на политические должности. Как пример, это было в этом году, за полтора миллиона долларов предлагали должность акима Актобе. Они были задержаны с поличным при передаче аванса в 30 миллионов тенге", – рассказал один из сотрудников КНБ.