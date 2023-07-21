Дом престарелых Семея проверяют после публикации снимков постояльцев в Сети

На период работы мониторинговой группы и проверок директор центра временно отстранена от работы по собственной инициативе.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Межведомственная мониторинговая рабочая группа начала проверку деятельности дома престарелых в городе Семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«Ситуация касательно деятельности КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг № 2», освещенная в социальных сетях и СМИ, находится на контроле у акима региона. В целях всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств по изложенным фактам работает межведомственная мониторинговая рабочая группа из числа представителей профильных управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения, инспекции труда, департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай, общественного совета области», – говорится в сообщении.

Рабочая группа с выездом на место изучила состояние подопечных учреждения, организацию питания, обеспечение одеждой, медицинскими препаратами и лечебными процедурами.

По вопросу питания, согласно предварительным данным, жильцам предоставляется пятиразовое горячее питание, в том числе диетическое, с учетом состояния здоровья некоторых. Изучено меню питания, в том числе фотоматериалы и пробы.

«Касательно состояния отдельных подопечных, которые были освещены в средствах массовой информации и социальных сетях, следует пояснить, что данные услугополучатели находятся в паллиативной группе, то есть, в отделении подопечных с тяжелыми заболеваниями. По предварительным данным, их состояние здоровья и потеря веса связаны с протекающими сложными заболеваниями, такими как: рак желудка второй степени, рак правой молочной железы, состояние комбинированного лечения (химиотерапия и лучевая терапия), сосудистая деменция, прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия третьей степени, последствие перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, правосторонний гемипарез и др. Вместе тем, визуальный осмотр показал отсутствие пролежней, что свидетельствует об обслуживании и уборке согласно нормативным правилам», – добавили в пресс-службе.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Фото пресс-службы акимата области Абай

Фото пресс-службы акимата области Абай

Фото пресс-службы акимата области Абай

По вопросу трудовых отношений между администрацией центра и младшим медицинским персоналом проведена встреча с коллективом, в ходе которой были обсуждены все имеющиеся вопросы и предложения работников. Все вопросы, которые требуют вмешательства уполномоченных органов, будут решены в рамках действующего законодательства.

По итогам работы межведомственной мониторинговой рабочей группы, соответствующие ходатайства и рекомендации будут направлены в уполномоченные органы для последующего проведения проверок и принятия процессуальных мер реагирования.

В целях объективности и недопущения возможного вмешательства со стороны администрации учреждения на период работы мониторинговой группы и проверок директор центра временно отстранена от работы по собственной инициативе.

Напомним, ранее в сети распространились фотографии истощённых пожилых людей из дома престарелых города Семей.