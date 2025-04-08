Домбра говорит – сердце поет

Музыка,Культура
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области состоялось яркое культурное событие – областной конкурс юных домбрис­тов «Күй керуен». Мероприятие было организовано по инициативе управления образования СКО, Областного центра детского и юношеского творчества и Центра искусств при специализированной казахской школе-гимназии им. Абая.

фото управления образования СКО

Главная цель конкурса – не только выявить одаренных исполнителей, но и передать подрастающему поколению любовь к народному наследию, привить уважение к традициям и пробудить интерес к нацио­нальной культуре. 43 юных домб­риста в возрастных категориях от 7 до 16 лет продемонстрировали свое мастерство.

Они исполнили сложные и выразительные произведения великих казахских кюйши. Зал с замиранием серд­ца слушал мелодии Курмангазы. Особенно трогательными стали выступления самых младших участников, сумевших с большой душевнос­тью передать характер кюев «Бозшолақ» и «Желдірме».

Оценивали выступления участников профессионалы высокого уровня: Жанар Мухатаева – заведующая кафедрой музыкальных дисциплин СКГУ им. М. Козыбаева, Асет Абдрахманов – военный дирижер Президентского эстрадно-симфонического оркестра, Думан Жиенбаев – преподаватель музыки СШ № 2 села Чкалов Тайыншинского района.

По итогам конкурса были вручены Гран-при, дипломы лауреа­тов, благодарственные письма и памятные подарки. «Күй керуен» стал не просто соревнованием, он показал, что в регионе растет поколение, способное сохранить и развивать музыкальное наследие казахского народа.

#конкурс #СКО #домбристы

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