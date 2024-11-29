Дональд Трамп провел День благодарения с Илоном Маском

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Владелец X «попытался исполнить фирменный танец» республиканца под песню YMCA группы Village People

Фото: novosti-n.org

Избранный президент США Дональд Трамп провел День благодарения в компании Илона Маска, которого пользователи соцсети назвали «приемным сыном» политика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Газета Daily Mail опубликовала видео, на котором видно, как Трамп и Маск сидят рядом за праздничным столом. Владелец X также «попытался исполнить фирменный танец» республиканца под песню YMCA группы Village People. Особенность танца в том, что Трамп почти не переставляет ноги, едва качаясь в такт музыке, но при этом ритмично двигает руками, сжатыми в кулак.

«Мне кажется, Дональд  Трамп его усыновил», - приводит газета слова пользователя соцсети.

«Теперь у Илона есть своя резиденция в Мар-а-Лаго», - указал другой комментатор.

Ранее телекомпания NBC информировала, что Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа. При этом источники указывают, что окружение Трампа уже начинает уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

 

#президент #США #Трамп #Маск

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