NBC: окружение Трампа уже начало уставать от влияния Маска

США
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По данным телеканала, бизнесмен «приписывает себе большую заслугу в победе» на выборах Трампа и ведет себя как сопрезидент США, что не нравится окружению Дональда

Фото: novosti-n.org

Илон Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания со ссылкой на источники из окружения политика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Он [Маск] ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали», - сказал один из источников.

Он отметил, что бизнесмен «приписывает себе большую заслугу в победе» на выборах Трампа.

При этом источники указывают, что окружение Трампа уже начинает уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Трамп уточнил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения крупномасштабной структурной реформы.

Согласно планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность.

Трамп выиграл выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

#США #Трамп #Маск

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