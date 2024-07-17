Дорога Актобе - Хромтау - Улгайсын станет четырехполосной
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Начаты работы по реконструкции. Дорогу переведут в I категорию с четырехполосным движением.
Строительные работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.
Начало границы новой четырехполосной дороги находится вблизи г. Хромтау с прохождением населенных пунктов п. Акжар, ст. Жазык. На этом участке будет 2 моста и 2 путепровода. Работы на участке проинспектировал министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регионы.
«На участке работают порядка 100 единиц техники и 120 человек. Для ускорения работ планируется привлечь дополнительную технику и рабочих. В этом году подрядные организации завершат все земляные работы, а также проложат водопропускные трубы вдоль дороги для стока талых вод»,- отметил Марат Карабаев.