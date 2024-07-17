Дорога Актобе - Хромтау - Улгайсын станет четырехполосной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительные работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.

Начало границы новой четырехполосной дороги находится вблизи г. Хромтау с прохождением населенных пунктов п. Акжар, ст. Жазык. На этом участке будет 2 моста и 2 путепровода. Работы на участке проинспектировал министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регионы.