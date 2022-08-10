Дорога к храму

Активисты-общественники Петропавловска предложили восстановить первый православный храм в историческом центре города. Впрочем, в заботе нуждаются и другие памятники архитектуры.

В настоящее время в здании храма, возведенном на территории бывшей крепости, располагается промышленное предприя­тие. О том, что нужно возродить старую церковь на высоком берегу Есиля (Ишима), говорили участники встречи в библиотеке им. Сабита Муканова.

Общественники признали, что руководство предприятия разрешает верующим бывать на своей территории, которую содержит в идеальном порядке. На площадке перед бывшим храмом установлен крест в память об основателях города. Однако тот факт, что в старинной церкви до сих пор квартирует производственный цех, печалит многих горожан.

На встрече цитировался закон РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», согласно которому подобные объекты могут использоваться только в научных, образовательных и информационных целях, а изменение памятников запрещается. Кроме того, запрещается проведение работ, которые могут создать угрозу существованию памятников архитектуры.

– По закону здесь вообще запрещается размещать производство, – отметил известный художник, бывший главный архитектор Северо-Казахстанской области Александр Листопадний. – Есть решение исполкома о переносе производства из центра города в промышленную зону. Пора восстановить храм в его колыбели! Нужно хотя бы частично восстановить крепость, откуда открывается потрясающая панорама.

Как изначально выглядел каменный храм, можно увидеть на фотографиях 1929 года. Согласно архивным документам, строительство церкви закончилось в 1841 году, а возведена она была исключительно на средства прихожан. В начале Великой Отечественной войны купола снесли, внутри разместили лакокрасочный цех…

Возродится ли храм – пока вопрос.

Угроза разрушения нависла еще над одним архитектурным украшением Петропавловска – Домом невесты, точнее домом купца Янгуразова, который считается символом купеческого Петропавловска конца XIX – начала XX века. Из-за капитального ремонта проезжей части улицы Горького (буквально в паре мет­ров от стен происходит выемка грунта, прокладываются инженерные сети, работает тяжелая техника) старинный особняк изуродовали глубокие трещины на фасаде.

Между тем реставрационные работы были проведены всего несколько лет назад, но уже требуется новый ремонт…

Здание построено в стиле модерн. Дом как будто весь каменный, на самом деле кирпичный у него только первый этаж, второй – из дерева. Окна, резные двери из темного дуба, внутренняя отделка и даже мебель – все в едином стиле. Сохранились витражные окна и камины с иранской плиткой. Фасад украшен лепниной, на крыше – миниатюрные вазоны.

И все это великолепие находится под угрозой. Штукатурка осыпается, по стенам ползут трещины. В связи с этим директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по Северо-Казахстанской области Рахат Мамбеталинов сообщил:

– Совместно с проектно-реставрационной фирмой «Күмбез» мы разрабатываем научно-проект­ную документацию для проведения реставрационных работ. Проект находится на стадии разработки. Планируем завершить во второй декаде августа 2022 года. По готовности будет подана заявка на выделение средств. Со строителями, занимаю­щимися реконструкцией улицы Горького, найдено взаимопонимание по вопросу сохранности Дома невесты.