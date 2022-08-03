"Дорога в школу – 2022": контакты "горячей линии" региональных управлений образования

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В Год детей она проходит под девизом «Дорога в школу – Добро без границ». Акция продлится до 31 августа, то есть, до начала нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

В акции могут принять участие все желающие: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.

«Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа «горячих линий». Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся», – отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев.

Отметим, что акция «Дорога в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей.

Для участия в акции «Дорога в школу» нужно обратиться в управления и организации образования.

Контакты «горячей линии» региональных управлений образования:

Город Нур-Султан: 8 7172 55 68 70, 8 701 255 46 97;

Город Алматы: 8 776 243 03 59;

Город Шымкент: 8 7252 39 49 26, 8 777 556 20 79, 8 707 904 04 95;

Алматинская область: 8 747 502 85 38;

Акмолинская область: 8 7162 72 29 03, 8 771 349 11 21, 8 708 444 52 32;

Актюбинская область: 8 776 038 78 78, 8 705 507 71 78, 8 705 744 47 44;

Атырауская область: 8 7122 27 09 42, 8 702 118 21 28, 8 775 005 22 01;

Восточно-Казахстанская область: 8 7232 70 23 57, 8 705 623 85 31;

Жамбылская область: 8 7262 614 24 05, 8 708 614 24 05;

Западно-Казахстанская область: 8 7112 2604 63, 8 747 475 25 31;

Карагандинская область: 8 7212 25 25 02, 8 747 491 12 91;

Костанайская область: 8 7142 37 98 58, 8 708 087 42 01;

Кызылординская область: 8 7242 60 54 81, 8 778 60 54 81, 8 777 340 70 30, 8 705 787 25 96;

Мангистауская область: 8 7292 57 12 27, 8 7292 60 75 15, 8 702 995 36 39, 8 701 677 26 04;

Павлодарская область: 8 7182 32 09 65, 8 702 412 70 04, 8 701 523 19 70;

Северо-Казахстанская область: 8 7152 35 00 07, 8 708 432 44 58;

Туркестанская область: 8 707 684 71 00, 8 700 205 94 10, 8 702 625 65 62.