Дорогу и возможности – молодым

По мнению экспертов, молодежи надо больше участвовать в принятии важных решений

фото Игоря Бургандинова

Вопросы образования и трудоустройства молодежи, обеспечения ее жильем, идеологического воспитания стали главными на заседании дискуссионного клуба «Ұстаным», организованного Гражданским альянсом Казахстана.

Какую поддержку молодежи оказывает государство, рассказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Биржан Алимжанов. Основополагающим документом в этой сфере является Концепция государственной молодежной политики на 2023–2029 годы.

– Как вы знаете, с развитием новых технологий появляются новые вызовы. Актуальными становятся вопросы профилактики наркомании, правонарушений, суицидального поведения. Достаточно большой комплекс проблем, который имеет социально-экономический аспект, – отметил спикер.

Важную работу проводят молодежные ресурсные центры (МРЦ), общее количество которых по стране – 231. По словам Биржана Алимжанова, они – ключевое звено между молодежью и госорганами. МРЦ проводят различные консультации по вопросам профориентации, трудоустройства, юридической и психологической помощи. Однако, к сожалению, в таких центрах наблюдается высокая текучесть кадров из-за низкой зарплаты сотрудников.

Директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова сообщила, что сегодня в стране насчитывается 5,7 млн человек в возрасте от 14 до 34 лет, что составляет третью часть всего населения. Согласно опросам центра, респонденты в первую очередь ждут от государства: обеспечения жильем – 34%, трудоустройства – 29,8%, улучшения качества высшего образования – 14%.

Также Айсулу Ерниязова рассказала об уровнях тревожности среди молодежи. К примеру, больше всего опрошенных боятся остаться без средств к существованию, также их беспокоит отсутствие работы, жилья, образования. В целом материальное положение входит в тройку ценностей респондентов после семьи и здоровья. При этом большинство молодых не занимаются планированием своего бюджета. Также каждый третий опрошенный не доверяет никому.

Чтобы государству эффективнее взаи­модействовать с молодежью, Айсулу Ерниязова предложила рассматривать последних не как объект, а как субъект социальных изменений.

– Ожидать, что многие проблемы можно решить через традиционные социальные инструменты, уже не эффективно. Необходимы новые подходы. Именно поэтому важно признать молодежь полноценным субъектом общественных процессов. Она должна иметь возможность не только выдвигать инициативы, а активно участвовать в принятии решений, разработке прог­рамм, раскрывать свой потенциал, – прокомментировала руководитель центра «Молодежь».

В ходе заседания коснулись и вопросов военно-патриотического воспитания молодежи. Советник министра обороны Айгуль Тулембаева отметила, что в этой сфере есть большие недоработки. К примеру, некоторая часть молодежи не желает служить в Вооруженных силах, а ее отношение к армии далеко от положительного. Поэтому оборонное ведомство реализует проекты по предоставлению различных льгот отслужившим срочную службу. Недавно Мажилис рассмотрел законопроект о военно-патриотическом воспитании. К слову, Айгуль Тулембаева является членом рабочей группы и отметила, что эти поправки дадут большой эффект.

– Например, законопроектом вводится такой элемент, как подготовка военнообязанных. До 35 лет каждый желающий может пройти подготовку и получить воинскую специальность и звание. Если был лейтенант запаса – станет старшим лейтенантом. Если человек не проходил никакую службу, после подготовки он сможет получить звание сержанта, – подчеркнула советник министра.

Айгуль Тулембаева убеждена, что военно-патриотическое воспитание – это не лозунги и флешмобы, а умение человека встать на защиту Родины.

– У нас сейчас 5,7 миллиона представителей молодежи. Если из них 2,5 миллиона мужчин будут иметь военную специальность, будут готовы по первому зову встать на защиту Родины, это будет лучшее стратегическое сдерживание любого потенциального противника, – уверена спикер.

Влияние социальных медиа и современных технологий открывает как новые возможности, так и риски для молодежи, включая зависимость от цифровых устройств, лудоманию и увлечение деструктивными идеями. Эксперт Тюркской академии, религиовед Тимур Козырев отметил, что в 2011 году был принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. По мнению эксперта, закон сыграл позитивную роль, ввел регистрацию различных религиозных объединений. Но законом также жестко пресекаются различные религиозные обряды в воинских частях. Поэтому эксперт предложил ввести в армию штатных имамов, которые будут выполнять роль духовного политрука и психолога.

В ходе дискуссии участники подняли также тему креативной индустрии. Исполняющий обязанности президента киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова Айдар Омаров сообщил, что на территории студии планируется открыть креативный хаб, который станет площадкой для творческой молодежи. Он признал, что за последние десятилетия в казахстанском кинематографе наметился разрыв между старым и новым поколениями.

– Сегодня молодые режиссеры снимают в основном комедии, ориентированные на большие бокс-офисы. Взрослое поколение создает идеологическое кино, но у них не хватает коммерческой жилки. К сожалению, нет диалога между поколениям в части создания национальных, идеологичес­ких, патриотических фильмов, – отметил Айдар Омаров.

«Казахфильм» меняет эту систему, привлекая к сотрудничеству молодых специалистов. Студия взаимодействует с университетами, которые выпускают представителей киноиндустрии.

– В части идеологического кино сейчас на стадии завершения фильм «Капитан Байтасов». Это история о капитане полиции, который в 2011 году закрыл своим телом гранату, чтобы уберечь граждан. Сейчас делаем большой акцент на семейные фильмы и анимацию, – поделился планами руководитель киностудии.

В завершение встречи организатор клуба «Ұстаным», президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что все предложения экспертов будут направлены в уполномоченные госорганы для выработки совместных решений.