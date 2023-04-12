Дорогу Медеу – Шымбулак перекрыли из-за камнепада

Камнепад произошел в горах Алматы, близ плотины Медеу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Камнепад объемом ориентировочно 20 кубических метров в районе горы «Мохнатка», на 300 метров выше створа плотины Медеу (по дороге Медео – Шымбулак), выявил ночью 11 апреля сотрудник ГУ "Казселезащита" (пост расположен на гребне плотины).

Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря заранее выставленным в связи с осадками и лавинной опасностью блокпостам.

«Благо, большая часть камнепада осталась в пазухах защитной стенки, однако частично повреждена защитная стенка, а также защитные сетки, согнуты 2 стойки.

В связи с возможными повторными камнепадами специалисты Казселезащиты рекомендовали Государственному региональному природному парку "Медеу" полностью закрыть участок автодороги.

В настоящее время дорога Медеу – Шымбулак перекрыта. Работы проводятся службой города", – сообщили в ДЧС.