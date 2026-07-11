Дорожников наказали за сговор

Речь идет о двух компаниях – «АрмСтрой» и «Райс KZ». Они, сговорившись, участвовали в конкурсах, которые проводил Национальный оператор по управлению автодорогами АО «НК «ҚазАвтоЖол», порой являясь друг для друга единственными соперниками. Действовали так: одна фирма давала скидку в размере от 1 до 5%, а вторая обходилась без нее. В результате внакладе никто не оставался, поскольку победитель тендера брал проигравшего на субподряд.

Эту схему выявили сотрудники Антикоррупционной службы еще в 2024 году, однако признаков уголовного правонарушения в действиях дорожников не наш­ли. Поэтому материалы дела были переданы в территориальный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции. Его специалисты провели расследование и усмотрели в поведении дорожно-строительных компаний признаки антиконкурентных соглашений субъектов рынка, запрещенных Предпринимательским кодексом.

– Мы установили, что руководители компаний «АрмСтрой» и «Райс KZ» аффилированы между собой. Это подтверждается кад­ровыми и финансовыми взаимо­связями, – сообщила замес­титель руководителя департамента АЗРК по Карагандинской облас­ти Шолпан Жуматаева. – Заявки на конкурсы подавались с одного IP-адреса, что также указывает на координацию действий. Таким образом, участники рынка получали значительную экономическую выгоду, обеспечивая себе предсказуемый объем контрактов без конкуренции и с минимальным снижением цены.

Завершив расследование, анти­монопольщики составили административные протоколы и вынес­ли дорожникам предписания о прекращении нарушений законодательства. Компания «Райс KZ» его исполнила, а ТОО «АрмСтрой» обжаловало до­кумент, правда, эти усилия оказались напрасными. Суд признал действия сотрудников департамен­та АЗРК законными и вынес соответствующее постановление.

Сейчас дело движется к логическому завершению. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Караганды привлек компанию «АрмСтрой» к ответственности и взыскал с нее 107 млн тенге. Эта сумма сложилась из монопольного дохода в 89,9 млн тенге, который подлежит конфискации, и штрафа в размере 3% от него. Отметим, что пока это постановление не вступило в законную силу.