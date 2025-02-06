Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать

Как погасить кредит досрочно без ущерба для кошелька, рассказали эксперты Fingramota.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досрочное погашение кредита позволяет заемщику снизить переплату и быстрее закрыть долг. Однако перед внесением платежа необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Во-первых, условия договора. Перед оформлением кредита уточните у банка условия досрочного погашения. Законодательство Казахстана запрещает взимать штрафы за досрочное погашение, но с некоторыми исключениями:

если срок займа до одного года, банк может удержать неустойку при полном погашении в первые шесть месяцев;

если кредит оформлен на срок более года, штраф возможен при погашении в первые 12 месяцев.

Также важно убедиться, что банк не требует подачи заявления для внесения досрочного платежа.

Во-вторых, нужно уточнить сумму долга. При наличии просрочек или штрафов внесенные деньги могут сначала пойти на их погашение. Чтобы избежать неожиданных списаний, свяжитесь с банком и уточните точную сумму задолженности.

В-третьих, рекомендуется выбрать способ погашения. Досрочное погашение может быть полным или частичным:

Полное погашение закрывает весь долг, включая проценты за фактическое время пользования кредитом.

Частичное погашение уменьшает сумму основного долга, снижая переплату. В этом случае можно выбрать сокращение срока кредита или уменьшение ежемесячного платежа. Первый вариант обычно выгоднее.

В-четвертых, проверьте порядок внесения платежа. Некоторые банки требуют проводить досрочное погашение через специальный раздел мобильного приложения или писать заявление в офисе. Если просто пополнить счет, деньги могут списаться по стандартному графику без уменьшения долга.

В-пятых, нужно запросить справку о закрытии кредита. После полного погашения кредита возьмите в банке документ, подтверждающий отсутствие задолженности. Это поможет избежать возможных ошибок в учете платежей.