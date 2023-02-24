"Достигли максимального пика потребления" – QazaqGaz планирует отказаться от экспорта газа

Как отметили в компании, за всю историю Казахстан достиг максимального пика потребления газа, расходуя 100 млн кубометров в сутки.

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Заместитель председателя правления по стратегии и бизнес развитию АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов сообщил, что экспортные поставки в осенне-зимний период нацкомпания уже планировать не сможет, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Такое решение, по его словам, связано с тем, что в стране растет потребление газа.

«За всю историю Казахстана мы достигли максимального пика потребления, который сложился на уровне 100 млн кубометров в сутки. В годовом исчислении - это более 35 млрд кубометров газа. Республика потребляет 18 млрд кубометров товарного газа на приготовление пищи, выработку тепла и электроэнергии, газоснабжение МСБ… Это пиковое значение нам пришлось удовлетворять за счет отбора газа с газопровода «Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай», - сказал спикер.

Между тем, он отметил, что в ближайшем будущем дефицит газа не ожидается.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков призвал казахстанцев экономить газ.

«Параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру рационального, бережного потребления газа в качестве энергоресурса. Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже», - сказал Акчулаков на заседании Правительства.