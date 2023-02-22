"Теплые регионы потребляют наравне с холодными" – министр энергетики призвал казахстанцев экономить газ

По словам главы Минэнерго, среди населения необходимо внедрить культуру рационального, бережного потребления газа в качестве энергоресурса.

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Вопросы газификации населенных пунктов рассмотрели на заседании Правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава Минэнерго отметил значительный прирост потребления газа по сравнению с 2020 годом более чем на 2 млрд м3. В этой связи министерством совместно с АО «НК «QazaqGaz» и АО НК «КазМунайГаз» принимается ряд мер по увеличению ресурсной базы, в частности:

- принят улучшенный модельный контракт на недропользование, предусматривающий фискальные преференции для газовых проектов (изменения в Кодексе «О недрах и недропользовании»);

- принята новая стимулирующая формула закупа газа у недропользователей, что обеспечит привлечение инвестиций в газовые месторождения (изменения в Законе «О газе и газоснабжении»);

- разработана Дорожная карта по вводу в освоение газовых залежей и новых месторождений национальными компаниями «QazaqGaz» и «КазМунайГаз»;

- ведутся переговоры с акционерами крупных месторождений по строительству газоперерабатывающих мощностей (Кашаган, Карачаганак).

Кроме того, по словам министра, прорабатываются вопросы импорта газа.

«Параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру рационального, бережного потребления газа в качестве энергоресурса. Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже», - сказал Акчулаков.

В 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие компании и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий.

«В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь. Министерством ведется системная работа по восполнению ресурсной базы газа и модернизации газотранспортной системы», - сказал министр.