Достойная оценка

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Кадиша Ныгмет

Уровень развития судебной администрации в Казахстане впечатлил руководство Международной ассоциации судебного администрирования.

В официальном издании Международной ассоциации судебного администрирования (IACA) опуб­ликована статья президента Луиса Мария Пальмы, посвященная обзору казахстанских реформ и достижений в сфере судебного администрирования. Профессор Национального университета Буэнос-Айреса, директор Международного института передового опыта в области правосудия в Гааге Луис Пальма рассказал об изменениях в Казахстане по итогам своей поездки в июне этого года. Ранее, в 2019-м, он побывал в Астане в рамках участия в международной конференции IACA.

По его мнению, за короткий срок проведены впечатляющие реформы в сфере обучения, доступа к правосудию, управления, инфраструктуры, нормативных актов и сотрудничества. «К началу 2023 года ключевым и прорывным моментом в реформе управления в рамках судебной системы Казахстана стало решение Президента РК о создании нового независимого центрального органа – Судебной администрации Республики Казахстан», – пишет Луис Пальма.

Среди достижений, которые увидел и изучил, Луис Пальма отметил следующие: независимый бюджет судебной системы; автоматизированное распределение дел по экстерриториальной подсудности; высокий уровень развития цифровизации и доступ к правосудию; применение в судопроизводстве элементов искусственного интеллекта и роботизации. В заключение президент IACA назвал эти успехи замечательными и обнадеживающими, способствующими улучшению качества и эффективности правосудия, проинформировала пресс-служба Верховного суда РК.

Отметим также, что, согласно данным за 2021 год, наша страна занимает четвертое место в мире по уровню цифрового доступа населения к судам.

#суд #правосудие #IACA

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